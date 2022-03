Populært øl forsvinner fra butikkhyllene

Det melder Bergansavisen (BA).

Hos Norgesgruppen - som eier dagligvarekjedene Meny, Kiwi, Joker og Spar - vil russiske varer forsvinne fra hyllene straks. Andre daglivarekjeder vil selge ut produkter som allerede er i butikk.

Ringnes presiserer ovenfor Byas/Aftenbladet at det kun gjelder Kronenbourgs Blanc-variant på flaske og boks - og at Blanc fortsatt vil være tilgjengelig i kraner på utestedene.

Tysk navn, fransk bryggeri

Tidligere denne uka skrev Nettavisen at det kjeden hadde en liste på rundt 20 russiske varer som skulle vekk, primært sukkervarer og noe skalldyr. Men lista ble etter hvert lengre.

At ølen Kronenbourg 1664 Blanc også rammes, skyldes at ølet blir produsert i Russland. Navnet på ølen kommer fra Tyskland, men ølet kommer fra et fransk bryggeri. Av kapasitetsårsaker har det blitt produsert av russisk bryggeri, skriver BA.

Norgesgruppens kommunikasjonssjef, Kine Søyland, understreker at meningen ikke er å henge ut enkeltprodukter eller merkevarer, men at det er prinsippet som er viktig.

– Dem som ikke ønsker å handle russiske varer kan heller være sikre på at de ikke gjør det i butikkene våre, sier hun til BA.

Også andre store dagligvarekjeder tar grep, melder Kampanje: Coop og Rema 1000 stopper innkjøp av russiske varer, men skal selge ut produkter som allerede er i butikk.

Gjelder ikke alle varianter

Ringnes jobber nå med å få ølet produsert i et annet land i Europa.

– Det er alltid vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, men vi jobber for at produkt skal komme i hyllene tilbake så snart som mulig, forteller kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard til Byas/Aftenbladet.

– Det er et populært produkt som virkelig er blitt omfavnet av markedet. Så vi er selvfølgelig også interessert i at produkter kommer på plass så fort som mulig. Heldigvis er vi en stor bryggerifamilie og har mulighet til å produsere andre steder, legger han til og nevner Danmark som et aktuelt produksjonsland.

Bruusgaard understreker at boikotten ikke vil gjelde alle Kronenbourg-varianter:

– Det gjelder kun Kronenbourg 1664 på glassflaske og boks med 4,5 prosent alkohol.

Kronenbourg 1664 Lager, Blanc alkoholfri og utelivsvarianten (5 prosent alkohol) er altså ikke produsert i Russland.

– I den store sammenhengen er dette bare en liten filleting; at et produkt må ut av hyllene i en kortere produktet, understreker kommunikasjonssjefen.

– Det er en forferdelig situasjon, som utspiller seg i Ukraina om dagen. Vi har full forståelse for at kundene våre reagerer - og det er naturlig at vi tar en konsekvens av det. Vi tar heller ikke inn produkter produsert fra Russland, avslutter Bruusgaard.