De merker bedre enn de fleste at folk er ute på byen igjen: – Det er stor forskjell

Nattmat er for mange obligatorisk etter en tur ute på byen, være seg burger, kebab eller noe i den gata.

– Det er artig. Det er liv i byen igjen. Det betyr veldig mye for oss – både omsetningsmessig og fordi det er godt å se folk igjen, sier Ayhan Kayhan, innehaver av Istanbul Döner Chef.

Lørdag 12. februar var det igjen lov til å danse tett på byen. Folk kunne slippe seg løs i Trondheims uteliv.

Det har byens nattklubber og- dansegulv fått merke (+). Men byens kebab- og burgersteder har også kunnet glede seg over det.

– Stor forskjell

– Det er vi som legger merke til det mest, ja, sier Kayhan.

[sticky]

Istanbul Döner Chef i Olav Tryggvasons gate og Mir kebab i Dronningens gate er to populære kebabsjapper.

Begge rapporterer om at omsetningen har økt nattestid i helgene etter gjenåpningen.

[/sticky]

– Merker dere at folk er ute på byen igjen?

– Ja, svarer Kayhan klokkeklart.

De fikk 25 000 kroner for å finne Trondheims beste kebab En gjeng studenter testet 14 kebabsjapper i byen. Her får du deres topp tre.

Istanbul Döner Chef har fått en økning i helgene på langt over 50 prosent, forteller Kayhan.

– Vi har hatt en tøff periode under pandemien siden det er mest nattmat fredag og lørdag. Det er stor forskjell, sier Kayhan om tallene de ser etter gjenåpningen.

Glade nattmat-aktører

Soro Edris hos Mir kebab forteller at pandemien har preget bedriften.

– Det er helt klart fint å se utviklingen bare de siste ukene, sier Edris.

– Det betyr veldig mye for oss å kunne tilby nattmat til trondhjemmere. Disse folka er helt nydelige, samtidig er det veldig fint å se gamle kunder igjen, sier han.

Sjekk oversikten: Dette er takeaway-favorittene i Trondheim Trondhjemmere er glad i pizza og burger på døren.

Også innehaveren av Super Hero-kjeden, Christopher Vrioni, kan fortelle om etterlengtet besøk nattestid til Trd.by.

– Før gjenåpningen måtte vi stenge ved midnatt, og det gjorde det vanskelig for oss å få økonomien til å gå rundt. Nå er vi glade for at ting er tilbake til «normalen», sier Vrioni.