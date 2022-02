De har slått seg opp i Oslo – på valentinsdagen åpnet Jannicke kjeden i Trondheim

Skjønnhetssalongen Beauty House er flere steder i Oslo og på østlandsområdet. Nå utvider de til Trondheim.

På selveste valentinsdagen åpnet salongen i Midtbyen.

– Det blir veldig bra. De er veletablert og er godt inne i markedet, sier Jannicke Helberg, som blir daglig leder for salongen, like ved Byhaven i Olav Tryggvasons gate.

Bankdamen som ble salongdriver

Salongen tilbyr behandlinger innen skjønnhet og velvære, som blant annet vippeløft, microblading, tannbleking og voksing.

Sjefen selv jobbet 100 prosent som rådgiver i bank inntil mai i fjor.

– Egentlig så føler jeg meg som en bankdame, jeg har gjort det i sju år. Det var likevel ikke uventet at jeg endte opp i skjønnhetsbransjen, sier Helberg, som gikk frisørlinja på videregående.

– Jeg drømte om å åpne egen frisørsalong, men fant ut at frisør ikke var helt meg. Jeg startet med vippeextensions hjemme. Det var som en hobby, og så utviklet det seg til noe større, sier inderøyningen.

I 2019 startet hun salongen Lashes by Jannicke hjemme hos seg selv. Det ballet på seg. Hun fikk seg lokale på Sirkus Shopping. Nå tar hun kundene med seg til Beauty House i sentrum.

– Det betyr alt. Jeg gleder meg ekstremt mye hver dag til jobb. Jeg føler at jeg får gjøre det jeg liker aller best, sier Helberg og smiler.

– P røver å gjøre noe annerledes

Helberg går fra å jobbe for seg selv til å ha et helt team under seg. Nå håper hun Beauty House skal få fotfeste i Trondheim på samme måte som de har greid det i Oslo.

– Og forhåpentlig blir det flere salonger etter hvert, sier Helberg.

– Vi holdt på hele forrige helg med å få opp hyller og varer, sier Helberg.

– Dere åpnet på selveste valentinsdagen. Var det kjærlighet i luften hos dere?

– Jepp, det var det. Det er en grunn til at vi valgte 14. februar. Vi kunne valgt å vente litt til, men vi vi syntes det var gøy å lansere skjønnhetssalong på valentinsdagen. Alt for kjærligheten! sier Helberg.