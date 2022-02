Mange har ikke råd til skabb-kur: Hvorfor må det være så dyrt?

[sticky]

I en artikkel publisert hos Trd.by står det at en hudlegespesialist frykter at studenter ikke har råd til å betale for skabb-kurene du får kjøpt på apotek. Nix og Permetrin heter de mest vanlige vi kjenner til.

Samtidig kommer det stadig opp artikler om at midden er mer utbredt enn før.

Hver av kurene koster over 300 kroner. For én behandling trenger du to slike tuber. Om stadig flere får skabb, og folk ikke har råd til kurene (som ikke har garantert effekt), hvorfor må de da være så dyre?

For å finne svaret på hvorfor det er slik, begynte vi med de som selger produktene. Apoteka. Svaret fra Apotek 1 var egentlig ganske enkelt.

– Prisene på produktene våre er regulerte av innkjøpspriser fra leverandørene våre. Kort sagt er det dyrt i utsalg fordi det er dyrt i innkjøp, sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad.

Det henger vel på greip. Apotekene og laboratoriene skal jo tjene penger de også. Men hva med familiene og studentkollektivene som følger instruksjonene til punkt og prikke, uten å bli kvitt skabben?

Du kan jo ikke drive og kjøpe inn og kjøpe inn to tuber til hvert familiemedlem i en familie på fire inn i det uendelige.

Det må finnes et alternativ.

Vi sjekker med Legemiddelverket for å høre om de har peiling.

En av oppgavene deres er å se til at legemiddel er så prismessig tilgjengelige som mulig, skal vi tro deres egen nettside.

Vi får snakke med seniorrådgiver Gudrun Boge. Hun sier nesten det samme som det de sier på Apotek1.

– Den enkle forklaringa på at prisen er så høy, er at firmaene som produserer kurene tar den prisen.

Igjen, det henger jo på greip, men Boge kan også si litt om hvorfor det er slik.

– På reseptfrie legemiddel er det i praksis legemiddelprodusenten som bestemmer dette selv.

– Siden det tidligere har vært lite skabbsmitte, har ikke produsentene vist særlig interesse for å markedsføre legemiddel mot skabb i Norge.

Prisen er høy fordi produsenten ikke har opplevd noen særlig stor etterspørsel før. Men dette hjelper jo de som må vende om på lommebøkene ganske lite. Kan det ikke gjøres noe mer?

– Vi har anbefalt å få skabb inn på lista over allmenfarlige smittsomme sykdommer, seier Boge vidare.

Og hva betyr dette? Jo, for at du skal kunne få et legemiddel på resept, må sykdommen finnes på lista over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Der finner du blant annet klamydia, kikhoste og tuberkolose.

Men det er ikke så enkelt. Dette er det Helse- og Omsorgsdepartementet som bestemmer.

– Vi er kjent med at det de siste årene har vært en betydeleg økning i tilfeller av skabb i Norge, og at mange pasientar og familier har hatt store utgifter knyttet til behandlinga. Det er uttrykt bekymring fra flere hold om at dette nå har blitt et folkehelseproblem som en bør ta tak i, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng i en e-post.

Videre forteller han at koronasituasjonen fører til at saken har stoppa opp under behandling i departementet.

– Det er så langt ikke bestemt å utvide refusjonsordninga til å omfatte også reseptfri førstelinjebehandling eller å definere sykdommen som allmennfarlig smittsom sykdom, skriver han videre i mailen.

Med andre ord kan en ikke forvente seg et billigere alternativ enn de mest kjente med det første.

For at det skal skje, må enten produsenten justere prisen, eller så må Helse og Omsorgsdepartementet få fortgang på saksbehandlinga.

[/sticky]