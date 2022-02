72 000 studenter har søkt om strømstipend

– 220 000 studenter har fått epost fra oss om at de nå kan søke om strømstipendet. Pengene blir utbetalt i løpet et par dager etter at avtalen er signert, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

For å ha rett til stipendet må studentene være over 18 år, borteboere, motta støtte fra Lånekassen våren 2022 og betale strømutgifter i samme periode.

Hvor mye strømregningen har økt, betyr ikke noe. Alle som har rett til stipendet og søker om det, får 3000 kroner. Også deltidsstudenter og studenter som eier egen bolig, kan søke.

Stipendet er en engangsutbetaling og kommer i tillegg til kompensasjonsordningen for høye strømpriser som alle norske husholdninger får.