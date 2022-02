Første hovedrussestyre siden før pandemien: – Mange har havnet utenfor

Tidligere år har det vært fjorårets hovedrussestyre sin oppgave å velge et nytt hovedrussestyre. Men det har ikke vært et hovedrussestyre i Trondheim siden før koronapandemien.

Det ville russepresidentene ved trondheimsskolene gjøre noe med i år. I november gikk de sammen om å danne et nytt styre.

Leder ble initiativtaker og russepresident på Thora Storm vgs, Ingelei Østgård (18).

– Vi ser virkelig viktigheten på grunn av koronapandemien. Skolene har blitt mer splittet, og vi har ikke fått til felles arrangementer for russen, sier Østgård.

– Nå som vi får et samarbeid på tvers av skolene, håper vi å få til den felles russefeiringa som vi er veldig glade i her i Trondheim, sier hun.

Dette er hovedstyret for russen 2022 Ingelei Østgård: president i Hovedstyret og på Thora Storm vgs

Felix Berg: visepresident i Hovedstyret og president på Strinda vgs

Zaineb Abdulsatar: president på Heimdal vgs

Sigurd Pareli Barstad: president på Trondheim Katedralskole

Børge Fjeld: president på Charlottenlund vgs

Mathias Sundberg Sveås: president på Tiller vgs

Eirik Skurdal: president på Melhus vgs

Herman Fjeldseth: president på Byåsen vgs

Karin Skinderhaug: president på KVT vgs

Jo Kristian Weisethaunet: president på Malvik vgs

Planlegger som at det blir

– Jeg har søsken som har feiret russetida sånn, og det er mye artigere når vi feirer sammen hele trondheimsrussen, sier Østgård.

Russearrangøren Fastlane og Trondheim kommune vil få russen tilbake til byen fra skogholt og private telt.

For første gang siden den tidligere russearrangøren Maibilletten avlyste feiringen i 2019, er det lagt opp til felles arrangementer i mai. Den nye arrangøren lover flere gode navn til årets lineup med artister.

– Hvilke forventninger har dere til årets russetid?

– Det er fortsatt mye usikkerhet på grunn av pandemien, men vi håper å få til en fin og trygg felles feiring. Vi er optimistiske og håper på det beste. Og vi planlegger som at vi skal få til ting likevel, sier Østgård.

– M ange som har havnet utenfor

18-åringen ser positivt på å få russen «hjem» til de felles russearrangementene i byen og på Festningen.

– Vi har tidligere år sett at det har vært problemer ved å være i skogen, som at politiet ikke er til stede og at det kan skje farlige hendelser. Og det er mange som har havnet utenfor hvis de ikke er med i russegrupper eller har en spesiell vennegjeng. Med denne billetten har alle en mulighet til å bli inkludert. Og det er kanskje det viktigste med det, sier Østgård.

Hovedstyret har selv vært i dialog med Fastlane og kommunen for å gi innspill til hvordan russetida skal bli. Østgård sier hun er veldig fornøyd med samarbeidet så langt.

– Vi synes det ser veldig lovende ut, sier hun.

Nå har hovedstyret også laget en Instagram-konto som de vil bruke til å svare på spørsmål og gi informasjon til russen.

– Vi håper det blir et verktøy for russen. For vi er her for å hjelpe og kunne gi russen ei fin og trygg russetid, sier Østgård.