Russetida i Trondheim: – Vi har booket gode navn samtlige dager. Vi har ikke spart på kruttet

– Vi er veldig godt i rute og har satt datoene våre. Vi har kjempegod dialog med hovedrussestyret, som har fått komme med innspill og forme sin egen russetid, sier Geir Arne Torgersen i Fastlane.

De samarbeider også med politiet og Trondheim kommune i prosjektet med å få russen tilbake til byen igjen.

Torgersen melder om artister på «den øverste russemusikkhylla i Norge».

– Russen har fått fortalt oss hva som er «hot or not», og vi har booket etter det. Det blir mye fine slipp, sier Torgersen og varsler at slippene vil komme utover i februar, sier han.

– Hvordan opplever dere interessen fra russen?

– Den har vært veldig fin. Vi hadde en forhåndsalgskampanje før jul, da solgte vi ut 800 billetter på 30 sekunder. Det var helt ekstremt. Vi hadde ikke drømt om det scenarioet. Det forteller kanskje at vi har gjort noe riktig og at russen er klar for å feire russetida si, sier Torgersen.

Dette er datoene som gjelder

Det er utvidet med flere arrangementer etter at arrangøren, kommunen og politiet lanserte sine planer i fjor sommer.

30. april: Åpningsseremoni med ordfører Rita Ottervik og aktivteter på Torvet. Russen blir etter hvert geleidet opp til Festningen, hvor det blir fest resten av kvelden.

Uke 18: To midtukefester på Mint.

6. og 7. mai: Da inviteres russen til fest på Tapperiet samtidig som mange reiser til landstreffet i Stavanger.

Uke 19: Igjen to midtukefester på Mint.

13.-16. mai: Fest på Festningen.

– Vi har booket gode navn på samtlige dager, inkludert midtukefestene. Artistene er spredd godt utover. Vi har ikke spart på kruttet, sier Torgersen.

Etter to år med pandemi og annerledes russefeiringer har det gått en debatt om russefeiringa burde skyves til etter eksamensperioden permanent.

Som russearrangør har ikke Torgersen noen store motforestillinger til det.

– Det er litt synd å få russen til å velge mellom skole og feiring. Jeg er absolutt med på en tanke om å flytte. For oss har det ikke så mye å si selv om feiring i mai er tradisjonssterkt. Men det har vist seg før at enkelte tradisjoner er nødt til å fornyes, sier han.

Samfunnet ser ut til å kunne åpne mer opp igjen. Fastlane lar seg uansett ikke påvirke av usikkerheter rundt gjennomførelse av russefeiringa, sier Torgersen.

– Vi har fullt fokus på at dette blir. Nå ser det ut som det er godt håp om at vi får gjennomføre på normale premisser, sier han.

– Det er ikke noen upris

Nå koster en ordinær billett til russearrangementene 3000 kroner. Det er en femhundrelapp mer enn ved forrige feiring, som måtte avlyses.

Torgersen forklarer noe av prisøkningen i prisstigninger hos leverandører og hos artister:

– Det er litt som å drive annen type butikk. Det er prisstigning hvert år. Vi har også lagt mye penger og ressurser i sikkerhet og i varetagelsen av den. Det er ikke noen upris. Sammenlignet med resten av landet er vi ganske billige, men vi er klare over at 3000 er ganske mye penger. Du er likevel nødt til å regne ut hva du må ha for å minske risiko og ha gode arrangementer, sier Torgersen.

Han legger til at de har opprettet et støttefond for russ som av ulike grunner sliter med å få råd til billett og russeklær.

– Noen velger å ikke feire fordi det er for dyrt. Og det er ingen tvil om at det er dyrt å være russ. De som ikke har råd, skal få muligheten gjennom dette prosjektet, sier Torgersen.