Hanne (19) trente over 22 timer i uken til førstegangstjenesten, men kom ikke inn: – Synes det er urettferdig

– Hadde det blitt krig, ville jeg vært med for å hjelpe, sier Hanne Kristine Jansen.

I 2019 fikk hun et brev fra Forsvaret. Det var en egenerklæring, som er første steg på veien til å kle seg i militærgrønt.

Jansen opplyste i egenerklæringen at hun var veldig motivert, og i god fysisk form.

Et liv i militæret var drømmen hennes.

Nesten to år senere, med bevisst trening frem mot sesjon, fikk hun et nytt brev fra Forsvaret. Der stod det at hun ikke ble kalt inn videre.

– Jeg ble helt knust, og slutta nesten å trene, sier hun.

Forsvaret skrev at det var en avgjørelse de hadde tatt, som ikke kunne påklages.

– Jeg fikk ikke engang vite grunnen til hvorfor jeg ikke kom inn, sier hun.

Jansen jobber midlertidig på Kvernevik skole på SFO-avdelingen, i Kvernevik som ligger vest for Stavanger. Hun hadde planer om å dra inn i førstegangstjenesten i april.

Hun poengterer at hun kjenner flere som ikke har lyst til å dra i militæret, men som likevel er blitt innkalt.

– Vennene mine skrev i egenerklæringen at de ikke var motiverte, men likevel kom de videre fra sesjon, og nå må de i tjeneste, sier 19-åringen.

Trente i flere år for å komme inn

Jansen var 14 år da hun ble introdusert til militæret for første gang.

– Forsvaret besøkte ungdomsskolen jeg gikk på. De snakket om lederstilling, og hvordan det var å være en leder. Jeg ble kjempeinspirert, sier hun.

Det var da Jansen bestemte seg for en fremtid i militæret. Hun begynte å forberede seg til den dagen hun skulle inn på sesjon, for å bli testa - både fysisk og psykisk.

– Da jeg skulle begynne på videregående, valgte jeg en linje som kunne tilby trening i hverdagen. Jeg ville bli sterk, slik at jeg kunne komme inn i førstegangstjenesten, sier hun.

Jansen begynte på danselinja ved Vågen videregående skole i Sandnes i Vestland fylke, og trente på treningssenter ved siden av.

– Jeg danset rundt 22 timer i uken det siste året mitt på videregående, sier hun.

Etter skolen gikk turen innom treningssenteret.

– Jeg hadde så sykt lyst til å komme inn i Forsvaret. Jeg trente etter de militære kravene, for å gjøre det bra på de fysiske testene.

Helseopplysning

Da Jansen for to år siden fylte ut egenerklæringen, måtte hun informere om personlige helseopplysninger. Hun nevnte at hun hadde litt dårlig hørsel på det venstre øret.

– Siden jeg har slitt mye med ørebetennelse, måtte legen min sette inn et dren. Det har ført til at jeg hører litt dårligere på den ene siden, sier hun.

Den motiverte 19-åringen tror at det kan være årsaken til at hun ikke ble kalt inn videre til sesjon.

– Jeg synes det er forskjellsbehandling. Forsvaret får ikke sett hva jeg er god for, sier hun.

Jansen forteller at hun ikke bruker høreapparat, og at hørselen kun er noe nedsatt.

– Det er så dumt at det kanskje kan være grunnen til at jeg ikke kom inn. Jeg vil fortsatt hjelpe, og jeg har også mulighet til det, sier hun.

Målet hennes var å få tjeneste i hæren, og ta videre utdanning i Forsvaret.

– Etter avslaget prøvde jeg å søke meg inn i jegertroppen, men jeg må på sesjon for å komme inn der også, sier hun.

Jansen har en midlertidig jobb på SFO-avdelingen ved Kvernevik skole fram til april. Hun er usikker på veien videre.

– Det at jeg ikke har fått muligheten til å vise hva jeg kan, har ødelagt masse for meg.

Forsvaret: – Gjør en helhetsvurdering

Petter Lysholm, sjef for vernepliktsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter, forklarer at de sender ut egenerklæring til alle som fyller 17 år det gjeldende året.

– Forsvaret kaller en tredjedel av årskullet inn til sesjon, derfor må vi gjøre en vurdering ut i fra svarene på egenerklæringen, sier han.

Lysholm forteller at de bruker blant annet egenerklæringen som et grunnlag, og velger dem som er best egna ut i fra Forsvarets behov.

– De som ikke kommer til sesjon tilfredsstiller ikke Forsvarets krav eller når ikke opp i konkurransen, sier han.

Liste over helsekrav i Forsvaret som vurderes: Listen er et utvalg basert på hva Forsvaret får mest spørsmål om. Det understrekes at den ikke er fullstendig, og at den jevnlig er under evaluering og endring. Dette vurderes svært strengt: ADHD

Allergisk sjokk (anafylaktisk sjokk)

Alvorlige psykiske lidelser

BMI (for høy eller for lav)

Daglig medisinering

Diabetes

Epilepsi

Hepatitt B, hepatitt C og hiv

Inflammatorisk leddsykdom

ME (utmattelsessyndrom)

Skiveutglidning (prolaps)

Slanke operasjon

Slitasjegikt i vektbærende ledd

Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi) Dette kan vurderes mindre strengt: Allergi

Angst

Astma

Barneepilepsi

Beinhinnebetennelse

Cøliaki

Depresjon

Eksem

Fargesyn

Hørsel

Kjønnsskifte

Laktoseintoleranse

Migrene

Plager med knær og /eller rygg

Plattfot

Psoriasis «Forsvaret vurderer ikke hver enkelt diagnose isolert sett, men du får en individuell totalvurdering der diagnosen ses i sammenheng med resten av din helse og fysikk», understreker Forsvaret på sine hjemmesider. Kilde: Forsvaret.no.

Lysholm forklarer at selv om de opplyser at de er motiverte i egenerklæringen, er det ikke dermed sagt at de blir valgt. Dette kan være av mange grunner.

– En av grunnene kan være at de ikke tilfredsstiller de helsemessige kravene.

Lysholm nevner at de helsemessige kravene likevel ikke trenger å være en avgjørende faktor for om de kommer til sesjon eller ikke.

– Vi setter alt sammen ut i fra hvordan de har svart, sammen med annen innhentet informasjon og gjør en helhetsvurdering på det, sier han.

Fysiske tester på sesjon Medisinballstøyt (10 kg, sittende): For å måle styrke i overkroppen.

Stille lengde: For å teste den eksplosive styrken i beina dine.

Kroppsheving i bom(hengende eller liggende): Klarer du ikke noen repetisjoner hengende, kan du ta dem liggende.

Løpetest på tredemølle: Farten øker jevnt, og du skal holde ut så lenge du orker. Les mer om kravene for de ulike øvelsene på Forsvaret.no.

Lysholm presiserer at Forsvaret er også en stor lærlingbedrift. Det gjør at de legger vekt på gutter og jenter som tar yrkesfag på videregående skole som er interessante for Forsvaret.

– Vi prøver å ta inn motiverte folk, men innen en del yrkesfag ønsker vi å teste flere på sesjon, sier han.

Lysholm vil ikke svare på enkeltsaker gjennom media og dermed avgjøre om Jansen sin hørselsskade kan være en faktor som gjorde at hun ikke kom videre. Han nevner at det blir utført en hørselstest på sesjon.

– Jeg oppfordrer henne til å ta kontakt med oss på Forsvarets nettsider. På den måten kan vi gi mer konkret tilbakemelding, sier han.