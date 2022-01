Er blant de mest populære i Trondheim: – Gikk ikke inn i bransjen for å bli en takeaway-plass

Det har gått mye i pizza og burger på døren i Trondheim, viser både Foodoras og Wolts topplister over mest populære takeaway-steder.

På Wolts liste finner vi Super Hero Burger.

– Jeg gikk ikke inn restaurantbransjen for å bli en takeaway-plass, sier innehaver av Super Hero Burger, Christopher Vrioni, som tidligere har beskrevet pandemien som tøff.

Gründeren har i dag tre restauranter i Trondheim – Super Hero Burger, Super Hero Pizza og Super Hero Burger Torget.

– Du trenger surkålen

– Det er bittersøtt fordi du ikke har alt det ekstra. Som hvis du spiser kun ribbe, er det «shit» alene. Selv om ribba er hovedingrediensen, trenger du surkålen, og du trenger sausen. Det er det samme med restauranter. Ok, maten er hovedgreia, men det er ikke en full rett, sier Vrioni, som sier han savner smilende gjester i restauranten.

– Jeg begynte i restaurantbransjen på grunn av atmosfæren – å kunne ser folk smile og ha folk i restauranten, sier briten.

Nå venter Vrioni bare på at pandemien skal gå over. Per nå har de ingen planer, forteller han.

– Vi håper på å få flere Super Hero-er. Og vi håper flere vil bli kjent med merkevaren vår. Men akkurat nå venter vi på folk kan komme tilbake til restaurantene og gjøre det til en «happy place to be», sier Vrioni.

Sesam-eierne dominerer Foodora-lista

På Foodoras liste blir det tydelig at ett burgersted er spesielt populært: Sesam.

Sesam Samfundet og Sesam Solsiden tar opp to av fem plasser. På lista er også Pizza Roma. Alle tre stedene har samme eiere, etter at Pizza Roma-eierne tok over Sesam i 2019.

– Jeg er veldig glad og fornøyd, sier Yusuf Ziya Akdeve, medeier i Sesam og Pizza Roma.

Han forteller om et travelt 2021 for Sesam og Pizza Roma.

– Vi har fått fire nye fast ansatte på Pizza Roma, og vi kjører ut med syv biler selv. Foodora hjelper oss med å rekke å levere alle bestillinger, sier Akdeve.

Vurderer ny avdeling

I desember la likevel eierne ned Sesam-avdelingen på Solsiden. Årsaken var ifølge Akdeve blant annet at det ble for mye for dem å gjøre.

Han utelukker likevel ikke at de senere vil åpne en ny avdeling – nærmere sentrum.

– Kanskje i 2022, men vi må ha energi til det. Vi vurderer det, sier Akdeve, som røper at de også har begynt å se på lokaler.