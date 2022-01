Daniel (19) fra Trondheim filmet en printer og tjente 50 000 kroner på fem dager

– Jeg ble sjokkert rett og slett. Jeg forventet ikke den mengden folk, sier hacker-tiktokeren til Trd.by.

13. januar satte Christensen opp den første av flere direktesendinger fra sin Tiktok-konto, som nå har over 100 000 følgere.

Det var han ikke i nærheten av å ha for litt over en uke siden.

På Tiktok er det et fenomen hvor folk sender direkte og lar sendingen styres av andre som ser på. Det gjøres gjerne gjennom klistremerker – eller «stickers» – som folk kan sende i chatten på sendingen.

Klistremerkene koster ekte penger.

Verten som mottar dem, tjener penger på dem – det blir som en donasjon å regne.

Tjente et «vanvittig nummer»

Og de ulike klistremerkene kan få en funksjon som verten selv bestemmer hva gjør, for eksempel ved å henge opp en lapp med regler i videovinduet.

Nå har hackeren fra Trondheim tatt det et skritt videre.

Christensen hadde nemlig programmert en kvitteringsskriver til å printe ut navnene til folk som fulgte ham på Tiktok – en og en. Direktesendingen viste printeren mens den skrev ut kvittering etter kvittering.

Han trengte ikke løfte en finger annet enn å plukke opp mengdene med kvitteringer som havnet på gulvet:

På et tidspunkt fulgte over 4000 personer med på dette. Og seerne kunne også sende inn klistremerker for å snike i køen og få navnet sitt med på direktesendingen.

Det ble gode penger for Christensen.

– Jeg har tjent 50 000 kroner etter at Tiktok har tatt sin andel. Det er et vanvittig nummer, sier han.

Sjokkert

– Hva er det å si om de tallene du opplevde å få på grunn av dette?

– Det er litt sjokkerende at så mange mennesker sitter og ser på en kvitteringsskriver. Jeg vet ikke grunnen til at det skjer. Det virker som folk kjeder seg litt for tida – kanskje på grunn av korona, at de sitter hjemme og kjeder seg. Det er sikkert derfor Tiktok har gjort det såpass bra de siste to-tre årene, tror Christenen.

Totalt sendte han direkte i 20 timer fordelt over fem dager. 650 000 personer har vært innom sendingen de siste sju dagene, ifølge Christensen. Trd.by har fått se statistikken.

19-åringen har fått 80 000 nye følgere som følge av stuntet. Under navnet «bobtheshoplifter» begynte Christensen i fjor sommer å legge ut hackevideoer på Tiktok. Da Trd.by skrev om ham i september, hadde han 16 000 følgere.

I 2019 ble også Christensen og en kompis omtalt da de med et uhell fikk nettbutikken til AtB til å gå ned.