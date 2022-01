Skulle du tatt en tyggis mot koronasmitte? Det vil noen forskere lage

Et forskerteam i USA lanserer tyggis som en løsning mot spredning av koronaviruset.

Ifølge en ny studie, publisert i tidsskriftet Molecular Therapy, skal tyggegummien kunne redusere mengden koronavirus i spyttet vårt, og dermed også risikoen for smitte, skriver Forskning.no som omtaler studien.

– SARS-CoV-2 formerer seg i spyttkjertlene, og vi vet at når noen som er infisert nyser, hoster eller snakker, kan noe av viruset støtes ut og nå andre, sier en av forskerne bak studien, Henry Daniell, i en pressemelding.

Tiltrekker seg viruset

Forskerne håper at tyggegummien deres skal være en hjelpende hånd til å stanse spredning.

Koronaviruset har i seg et såkalt ACE2-protein. Det bruker viruset til å feste seg til cellene våre. Tyggegummien skal inneholder det samme proteinet, og ifølge prøver forskerne har gjort, klarer tyggisen derfor å fange opp virus i spyttet ditt.

Ifølge prøvene, som ble gjort på vattpinner, og ikke i munnen til en person med smitte, ble virusmengden redusert med mer enn 95 prosent.

De amerikanske forskerne ser for seg tyggisen som et middel mot smitte på linje med munnbind og meteren.

Synes ideen er morsom

Fridtjof Lund-Johansen jobber som lege og forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Rikshospitalet.

Til Forskning.no sier han at ideen er morsom, men at det fortsatt er sånn at smitte overføres hovedsakelig i luftveiene. Dråper vi sender ut ved hosting, pusting og nysing kommer også fra andre steder enn bare munnhulen.

– Derfor er det tvilsomt om det å hemme virus i spyttet har veldig stor effekt, sier han til Forskning.no.