I ett av deres to nye treningsstudioer er det 19 meter opp til taket : – Kanskje ikke noe du forventer av et lavprissenter

– Vi har tro på konseptet vårt, og ser at det funker veldig bra. Og vi mener at vi kan få det til å gå bra, sier Bjarne Kosberg, som er senterleder i treningssenterkjeden TrenHer.

TrenHer holder til i Trondheim, og hadde inntil i år to senter, ett på Nardo og ett på Angelltrøa.

Nå dobler de antall senter i treningsbonanzamåneden januar - og åpner både i Fjordgata og på Moholt.

– Jeg kjenner på en spenning. Vi har drevet TrenHer noen år nå, uten planer om utvidelse av flere senter. Nå plutselig gjør vi det. Det er en ny dør vi går gjennom. Det er noe nytt. Det er ei spesiell tid, med omikron, restriksjoner og hele pakka der. Bransjen er spent. Så det blir dobbel spenning rundt det, sier Knut Løkke, som er daglig leder i moderselskapet Myworkout.

Trd.by møter Løkke og Kosberg i det nye lokalet i Midtbyen. Akkurat nå ser det ut som en byggeplass. Garderobeskapene står innpakket i plast.

800 og 350 kvadratmeter

Men i løpet av denne måneden skal senterne bli til å kjenne igjen, forteller Kosberg. Moholt-avdelingen blir på 350 kvadratmeter. Fjordgata-avdelingen blir på om lag 800 kvadratmeter over to etasjer.

Denne gruppen nordmenn peker seg ut: – Blant dem som trener mest Mange nordmenn trener jevnlig, men en av ti svarer at de aldri trener, ifølge en undersøkelse fra SSB. Lite tid og helsebegrensninger er de vanligste hindrene.

I Fjordgata kan du også trene under et 19 meter høyt tak, ifølge målinger med laser som de selv har gjort.

– Kanskje ikke noe du forventer av et lavprissenter, sier Løkke og ler.

TrenHer ble først startet som arena for forskning og utvikling, men er etter hvert også blitt til vanlige døgnåpne og ubemannede treningssentre.

Men med over snittet mange kondisjonsapparater, forteller Kosberg.

– Siden vi inspirerer folk til å trene med appen vår, så ser vi at folk bruker det. Derfor må vi fylle opp med utsyr deretter.

For det er en app.

Treningsapp på resept

I 2020 kunne Adresseavisen melde at appen Myworkout go året før gikk med nesten 10 millioner kroner i overskudd (+).

Det er den samme appen som TrenHer-medlemmene får.

Appen instruerer og motiverer folk til å trene effektivt uavhengig av fysisk form, og viser treningseffekten målt i biologisk alder og maksimalt oksygenopptak. Treningsformen er langintervall, som ifølge Jan Hoff og Jan Helgerud, begge professorer ved medisinsk fakultet ved NTNU, er det beste for å holde seg i form, og ende opp med lavere biologisk alder enn reell alder.

I Tyskland har de i et halvt år arbeidet med å få godkjent appen som resept til leger. I Norge varsler Løkke at de allerede nå i januar starter et pilotprosjekt med Helsedirektoratet på Helsenorge.no om å få bruke appen – ja, som medisin.

– Vi er først i Norden til å pilotere digital trening som medisin i regi av det offentlige, avslører Løkke.

– Legen skal kunne gi trening som medisin til pasienter. Det er vitenskapelig bevist for mer enn 30 diagnoser at trening enten funker like bra eller bedre enn passiv, konvensjonell medisin. Vi har brukere som har trent seg ut av diabetes med appen. Vi bruker appen aktivt i rehabiliteringer i klinikken, sier Løkke og viser til Treningsklinikken, som de også driver.