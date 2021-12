2021 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i november

Nok et spesielt år går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i november. Husker du noen av dem?

– Det føles veldig urettferdig, sa Bente Strøm, som skulle ta seg en økt på Fresh Fitness Lade.

«Marius» og kompisene kan finne på å røyke seg stein, for så å dra på fine restauranter.

Også en sak fra artikkelserien vår om narkotika i Trondheim!

Donutkrigen i Trondheim tetnet seg til.

Dette svarer de selv.

Vi sjekket klesreglene og -kodene på treningssentrene i Trondheim.

I fjor ble de stanset av koronaen. Nå prøvde de seg igjen på Trondheims første nakengolf.

Pandemien utsatte planene, men i november åpner de.

Sunn og næringsrik drikke og dessertmat står på menyen.

Tror du at du lader mobilen din riktig? Sannsynligheten er stor for at du kjenner deg igjen i punktene i denne saken som forteller deg hvordan det ikke skal gjøres.