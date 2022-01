Tvillingene Petter og Signe fra Trondheim byttet navn for moro skyld

Allerede da Siren var 18 år, byttet hun navn.

– Moren vår ville egentlig at jeg skulle hete Pia, men hun syntes det ble for langt med fire navn. Hun har imidlertid alltid kalt meg «pia mi» og det har liksom vært en del av min identitet, forklarer hun.

For å hedre moren sin, endret 27-åringen navn til Siren Pia for ni år siden.

– Siden da har det føltes helt naturlig.

Med tre t'er

Helen Rist, som er kommunikasjonsrådgiver ved Skattedirektoratet, uttalte til KK at det i 2019 ble registrert 49 305 navneendringer totalt i Norge. Mange av endringene er knyttet til giftemål - eller brudd.

Etter at tvillingsøsteren endret navnet sitt, har Pettter tullet med å gjøre det samme. Nå heter han Pettter – med tre t'er.

– På den måten unngår jeg at folk kaller med Peder eller Peter i hvert fall. Å si «Pettter med tre t'er» ble etter hvert en del av repertoaret av dårlige isbrytere jeg brukte da jeg møtte nye mennesker, så da tenkte jeg at det var like greit å bytte, sier han og ler.

Etter å ha lest en artikkel på NRK om Erna Solberg fra Gjøvik, som på feilaktig vis fikk mye kritikk rettet mot seg og valgte å bytte navn, bestemte Pettter seg for å gjøre det samme.

– I artikkelen var det en hyperkobling til Skatteetaten sine nettsider for navnebytte. Jeg endte med å trykke på lenka, og noen dager senere fikk jeg brev om at jeg hadde fått nytt navn.

- Ser kreativt ut

Pettter har forståelse for at andre kanskje synes det høres merkelig ut, men selv er han fornøyd med navnebyttet.

– Jeg synes det er fint og at det ser kreativt ut. Det finnes mange «Petter», «Per», «Peter» og «Peder», men ingen «Pettter med tre t'er».

– Hvor lett var det å bytte navn?

– Kanskje litt for lett egentlig, sier Pettter og ler.

– Jeg vet ikke hvordan det er hvis man skal bytte til et litt vanligere navn, men jeg måtte i hvert fall forklare hvorfor jeg ville bytte. Utover det var det veldig enkelt, legger han til.

Siren Pia synes det er fint at også tvillingbroren har valgt å bytte navn.

– Vi har tulla litt med at han har kopiert meg, men han har lenge snakket om at det hadde vært gøy. Han er en litt surrete, kul og avslappa fyr. Dette er hans humor, sier hun og smiler.

En ny og fin start

Pettter ser på navnebyttet som en ny og fin start på et år som ikke ble helt som det skulle. Til daglig studerer han til å bli lærer, jobber på Vitensenteret og som frilans lystekniker. I tillegg spiller han i bandet Gnukk.

Han tror ikke navnebyttet vil skape noen problemer for han i jobbsammenheng.

– Mamma har kommentert at det er litt pussig, men jeg tror det tar seg positivt ut. Jeg føler jo at jeg er en snill og morsom fyr, sier han og smiler.

