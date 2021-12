2021 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i juni

Nok et spesielt år går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i juni. Husker du noen av dem?

Da jenta søkte på jobben som butikkmedarbeider, fikk hun spørsmål som ikke bare fikk henne og moren til å reagere, men også regionkontorleder for Handel og Kontor. – Vi skjønner at det er et uheldig spørsmål å ha med, derfor er det allerede bestemt at spørsmålet fjernes, svarte presseansvarlig i Rema 1000.

- Da vi gikk på barneskolen, ble det sett på som veldig feminint. Jeg hadde ikke noe problem med å være feminin, men det var mange gutter som ikke turte å danse, sa Arian Etemadi.

I Powerhouse på Brattøra har Bazar omsider fått åpnet dørene.

Lånekassen forventet rekordmange søknader om lån og stipend før studiestart i høst.

Lokal butikk annonserte opphørssalg i juni.

Mens andre har hatt et roligere år, har Nicholas Lund, Henning Mythe og Christoffer Jellum hatt hendene fulle. I sommer utvidet de bedriften sin.

...og så mye må du eventuelt betale.

- Ei synsk dame sa jeg ikke får kjæreste før om to år. Jeg satte meg på do og deppa, forteller Marie.

Felt noen tårer etter at klippen ikke ble helt som ønsket? Eller at den nye hårfargen ble helt bom? Da kan du faktisk klage. Og slik kan du miste reklamasjonsretten.

Ahhh. Bare å drømme til varmere tider!