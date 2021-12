2021 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i april

Nok et spesielt år går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i april. Husker du noen av dem?

I 1902 etablerte tippoldefaren hans bedriften. Nå er planen at Magnus Helgesen fra Trondheim skal overta.

På nyåret og vårparten var utestedet Barmuda på Solsiden stengt for å kunne gjenåpne i ny drakt.

Ideen fikk de tre ingeniørene på en afterski. I april hadde de solgt over 3000 bokser.

Etter at Tuva Tolnes selv var utsatt for et uhell og måtte trykke på SOS-knappen inne i bilen sin, kom ideen til en ny løsning.

Det var det mange som ville ha svaret på! Husk, saken er fra april, så prisene kan ha endret seg flere steder.

I løpet av få timer en søndag kveld hadde Fredrik Strømme fra Trondheim fått nesten 4000 nye Instagram-følgere.

I løpet av sommeren ville Maanesten åpne butikker både på Solsiden og i Midtbyen.

Elever kjøpte mindre brus og energidrikk da flaskene ble flyttet.

Da koronautbruddet kom, så Nicole Leyton fra Stjørdal på det som en mulighet til å gjøre noe hun aldri hadde sett for seg.

Det er kanskje lettere å komme seg ut på tur når du har noen å gå sammen med. Men ny studie viser at helsegevinsten muligens er mindre.