Åtte ting som gjorde verden til et bedre sted i 2021

Vi er mange som er lei. Koronaen er her fortsatt, og nylig valgte regjeringen å stramme inn igjen på koronarestriksjonene.

Hva med noen gode nyheter? Hva med åtte av dem? Det amerikanske nettmagasinet Wired har laget en liste, og vi har valgt oss ut noen av dem.

1. Mer enn 8,5 milliarder vaksinedoser er satt

Det skriver Bloomberg. Visstnok er vi kun tre måneder unna at 75 prosent av jordens befolkning har fått sin første dose.

2. Ost er ikke dårlig for deg (?!)

Ok, her har vi kanskje gått glipp av noe av oppspillet til denne gode nyheten, men Wired skriver at til tross for noen rykter om at ost er en «ond, morderisk sak», avkrefter en forsker dette til dem:

– Det er omtrent ingen bevis på at ost forårsaker vektøkning. Faktisk er det mer som taler for at det i verste fall har en nøytral betydning, sier forskeren.

3. Droner hjalp oss med plastforurensning

CNN har skrevet om det britiske oppstartsselskapet Ellipsis Earth, som har kartlagt omfanget av plastforurensing i verden. De har droner, utstyrt med kamera, som klarer å gjenkjenne hvor plastsøppelet kommer fra.

Det hjelper eksperter med å bedre forstå hvilke løsninger som må til i ulike områder, som å foreslå spesifikke lover og regler for ett område eller flere søppelkasser.

3. En menneskehjerne var trådløst koblet til en maskin

Forskere ved Brown University i USA klarte for første gang å overføre hjernesignaler trådløst over til en maskin. Input mag omtalte det.

Hva er det godt for, mon tro?

Vel, det kan potensielt være et gjennombrudd for lamme, som for eksempel kanskje kan få ta i bruk robotproteser, som hjernen kan styre. Siden det er trådløst, er det mer tilrettelagt for hjemmebruk.

4. Kina har utryddet malaria

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Kina erklærte i juni at sykdommen var utryddet i landet. Det skrev New York Times om. I 2020 var det fire år siden sist et Malaria-tilfelle hadde vært påvist.

Det var nok til at WHO kunne gi denne erklæringen i år.

5. Nederlandske «biehotell» hjalp

Mer enn 11 000 personer samarbeidet i 2021 om å telle bier i Nederland, skrev britiske The Guardian om.

Under tellingen fant de ut at «biehotell», gjerne laget av uthulede plantestengler, hjalp til med å holde antallet bier stabilt.

6. Første flytur med 100 prosent bærekraftig drivstoff

100 passasjerer var om bord da et fly lettet fra Chicago til Washington DC i USA i desember – på drivstoff laget av sukkervann og mais.

Flyet ble dermed det første med så mange passasjerer som gikk på 100 prosent ikke-petroleumsbasert og bærekraftig drivstoff, skrev Business Insider om.

7. Elektriske biler solgte mer enn dieselbiler i Europa

Det skjedde for første gang i august, skrev New Scientist.

8. Fornybar energi hadde sitt beste år noensinne

Klimakrisen står overfor oss. I desember kunne det Det internasjonale energibyrået slippe nyheten om at 2021 har vært tidenes beste år for fornybar energi. Nå finnes det anlegg som til sammen har kapasitet til å produsere om lag 290 gigawatt – ja, det er mye. Mesteparten kommer fra solcellepaneler og vindturbiner, har The Guardian skrevet om.

