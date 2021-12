2021 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i februar

Nok et spesielt år går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i februar. Husker du noen av dem?

Fra februar av kunne også trondhjemmerne handle brukt og vintage fra UFF.

Trd.by er stadig på utkikk etter nye jobbtalenter. I februar snakket vi med Maria Skavmo Karlsen.

Mette Gamst (27) har mastergrad, men søkte likevel på over 100 jobber uten å få napp.

«Nei, det her skulle ikke skje», tenkte Marte Lise. Men så ble hun forelska. Lytt til historien om hvordan kjærligheten seirer til slutt!

Babyshower tar mer og mer av i Norge, ifølge trendforsker. Den gang nybakt mamma Magnhild Sundland synes det er for galt at noen skal føle at de ikke har råd til å delta.

- Dette er en fantastisk innendørsaktivitet. Vi trenger flere tilbud som dette, sa Alexander Søderlund i februar.

I februar så Simen Wågen seg nødt til å stenge iskrembutikken.

En av hovedgrunnene til at kvinner bruker datingapper, er kanskje ikke særlig oppløftende, skal vi tro en NTNU-studie.

Frisør og salongeier Kenneth Solbakken fryktet flere tomme lokaler siden mange droppet Midtbyen-besøket.

- Alle hadde det så fint og ryddig hjemme, samtidig som de så helt smashing ut. Selv satt jeg der med rufsete hår, rotete hus og følte meg dritt, sa Marit Bakkli.