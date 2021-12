Undersøkelse: Hver fjerde nordmann føler seg ensom

Én av tre savner mer menneskelig kontakt, og hver fjerde nordmann føler seg ensom for tiden, viser en ny spørreundersøkelse fra Opinion for Røde Kors.

Det er de yngste under 25 år og de eldste over 80 år som oppgir at de kjenner mest på ensomhet for tiden. 32 prosent av de unge under 25 forteller at de føler seg ensomme som følge av koronapandemien.

Undersøkelsen viser også at det er en tydelig negativ utvikling, der stadig flere oppgir å være ensomme som følge av koronapandemien.

Det er flest i Nord-Norge som sier at de er ensomme. Der svarer også en større andel enn i ellers i landet at de gruer seg til jul, med 20 prosent. Ellers i landet er andelen 12 prosent.

Undersøkelsen viser også at bare en av tre kjenner til hjelpetilbudet som finnes mot ensomhet.

Røde Kors oppfordrer alle på årets mørkeste dag til å tenke litt ekstra på de som har det tøft i perioden før jul. De oppfordrer også folk til å melde seg som besøksvenner.

– Røde Kors vil gi et godt tilbud til alle som føler seg ensomme. Derfor oppfordrer vi flere til å melde seg som besøksvenner. Vi mangler 1.000 besøksvenner i hele landet, sier president Thor Inge Sveinsvoll i Norges Røde Kors i en pressemelding.