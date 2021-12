Markerer folk som pro- eller anti-transpersoner. Nå kan appen forbys i Norge

I et varsel tirsdag skriver Datatilsynet at nettleserutvidelsen, som er tilgjengelig for Chrome og Firefox, bryter med kravet for til rettslig grunnlag og heller ikke gir informasjon til brukerne.

Shinigami Eyes er laget slik at den markerer personer omtalt på flere store steder på internett som pro eller anti-transpersoner. De som blir markert i enten grønt eller rødt, får selv ingen informasjon om dette og selskapet bak har ingen rettslige grunnlag for å behandle slike personopplysninger, skriver Datatilsynet.

Subjekt omtalte saken først.

– Denne saken er prinsipiell. Hvis en praksis der subjektive vurderinger om og merking av identifiserte enkeltpersoner får spre seg fritt, vil det få uheldige konsekvenser for internett og for fri meningsutveksling, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Selskapet har ikke svart på Datatilsynets henvendelser. Det er nå gitt frist til 17. januar for å svare på varslet om forbud. Dersom de ikke svarer, vil Datatilsynet kontakte Google og Mozilla, som gjør tillegget tilgjengelig i sine nettlesere.