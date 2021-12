På nyåret flytter en splitter ny butikk inn i det tomme lokalet i Midtbyen

Anita og Roger Strandheim eier og driver flere kleskonsepter i byen. Nå slår de sammen to og flytter inn i det gamle Platekompaniet-lokalet.

Butikken blir en blanding av butikkene Conzept i Thomas Angells gate og Mexx,

Det skriver Nidaros.

Mexx har hatt lokaler på Trondheim Torg, men den legges nå ned. Strandheim har som mål å åpne butikken 24. januar, ifølge nettavisen.

– Det blir en spennende ny butikk. Vi er en av få som satser i et midtsegment, og er verken kjede eller high end. Vi skal ha både den billige og den litt mer kostbare jeansen. Vi kommer til å ha kjente merkevarer som Tommy Hilfiger, og vi vil satse mer på norske merker, blant annet RAH Oslo. Vi skal virkelig få boltret oss, sier Anita Strandheim til avisen.

Lokalet eies av E.C. Dahls Eiendom, og leieavtalen er på to år.

Eiendomssjef for forretning og servering i E.C. Dahls Eiendom, Ole Eidem, opplyser til Nidaros at det er nye planer for kvartalet etter 2023. Planen er å koble sammen flere av byggene i kvartalet og renovere innvendig. Strandheim sier til avisen at hun håper de kan fortsette i bygget også etterpå, om planene gjennomføres.