I Hollywood-serien dukker Bjørn Alexander fra Trondheim opp: «Bjørn, hva er det du driver med?»

I sesong to av Apple TV+-serien «For All of Mankind» dukker en trønder opp. Bjørn Alexander fra Trondheim spiller her en nederlandsk astronaut (+), mot blant andre den svenske Hollywood-stjerna Joel Kinnaman.

Sci-fi-serien tar for seg en alternativ virkelighet, hvor Sovjetunionen er den første til å sette mennesker på månen i 1969 og hvor «the space race» aldri tok slutt.

Trønder dukker opp i amerikansk ishockeyfilm

Nå plasserer det anerkjente, amerikanske magasinet Rolling Stone serien på topp i sin liste over de 20 beste TV-seriene i 2021, over serier som Squid Game, WandaVision og Reservation Dogs.

– Sykt kult og veldig fortjent, mener Alexander.

– Litt skummelt

Trønderen var med på innspilling mellom oktober 2019 og februar 2020. Før det ble han kontaktet av agenten sin, med spørsmål om han ville prøvespille til serien. Da gikk Alexander «all in» i rollen som Wubbo Ockels, som også var astronaut i virkeligheten.

– Jeg søkte opp bilder av den originale Wubbo, og innså at her måtte jeg ta barbermaskina fatt. Jeg prøvde å få til en noenlunde lik bart som originalen, men endte opp med å ta litt for mye. Jeg traff noen venner samme kveld, som lurte på hvorfor i alle dager jeg hadde tidenes pornobart, sier Alexander.

– Det er ikke en pornobart! Det er en «jobbrelatert bart», var svaret mitt.

Kolstad-gutten vil ikke stikke under stol at han synes det var stas å få ta del i en Hollywood-produksjon som «For All of Mankind».

– Samtidig er det også litt skummelt. Man må jo virkelig levere, sier Alexander.

– På et tidspunkt hadde jeg en liten stemme i hodet som sa: «Bjørn, hva er det du driver med? Du er da for faen ikke kvalifisert til å jobbe med Hollywood-eliten.» Heldigvis klarte jeg å snu det til: «Bjørn! Husk at de er profesjonelle fagfolk, som faktisk har spurt etter deg. Du er her av en grunn!»

Har flere prosjekter på blokka

Tidligere har Bjørn Alexander også hatt stemmene i en rekke animasjonsfilmer- og serier her til lands. Han har også vært å se på skjermen på NRK og TV2.

I USA har Alexander tidligere blant annet også hatt en gjesterolle i den legendariske såpeserien «Glamour» og spilt i den amerikanske ishockeyfilmen «Odd Man Rush».

– Kan du tenke deg å gjøre mer TV?

– Ja, jeg har utvilsomt lyst til å gjøre mer TV. Jeg brenner jo for formidling, og er veldig glad i TV-formatet. Samtidig må det være «riktig» prosjekt, sier Alexander, som røper at han har et par prosjekter på blokka.

– Men jeg har ikke tatt stilling til noe enda. Jeg har alltid levd i nuet, og akkurat nå er hovedfokuset å lage god stemning på radio, i NRK Trøndelag, sier han.