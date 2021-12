Bestiller du mye på nett? Nå har Posten over 60 av disse i Trondheim

I Trondheim ble det i går markert at Posten har plassert ut pakkebokser på over 60 steder i byen – og at Posten i disse dager har pakkebokser på 1000 ulike steder i Norge.

Det skriver Posten i en pressemelding.

– Vi ser at de selvbetjente pakkeboksene på kort tid har blitt et populært og viktig supplement til våre betjente utleveringssteder, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten, i meldinga.

Totalt er det utplassert pakkebokser på 63 steder i Trondheim. Pakkeboks velges som utleveringsalternativ når man handler på nettet. Når pakken skal hentes, bruker kundene Posten-appen på mobilen for å åpne luken.

– Erfaringen så langt viser at over halvparten av pakkene i pakkeboksene blir hentet av kundene allerede det første døgnet, sier Wille.

Under førjulstiden i fjor ble det håndtert rekordstore mengder med pakker, og årets juletrafikk ligger på omtrent samme nivå. Derfor oppfordrer Posten alle til å hente pakker så raskt du får hentemelding.

Posten skriver også at de har planer om å sette ut flere pakkebokser i 2022.