Folk er gærne etter baksten til Merete: – Det er vel solgt tusenvis

– Æ har verdens beste jobb. Det er så godt stemning, folk er så blide og fornøyde. Det er bare lykke.

Det sier Merete Gevingås fra Trondheim.

For de mange besøkende på Julemarkedet i Trondheim de siste sju årene, er hun kanskje bedre kjent som «Pinnevaffeldama». Her har hun en populær bod med utsalg av pinnevaffel.

De siste 15 årene har hun vært en del av julemarkedet, først med tradisjonell julebakst. Men så tok hun med seg et pinnevaffeljern et år.

– Da tok det helt av. Da ble det bare det, sier Gevingås – og «Pinnevaffeldama» ble født.

Folk er skrubbsultne på pinnevaffel.

Anslår tusenvis

– Det har gått veldig bra. Det har vært masse folk og kjempestemning. Du blir jo litt spent med tanke på koronaen, men folk er blitt så vant til munnbind og meteren. Jeg tror folk føler seg trygge. Da kommer de, sier Gevingås.

– Og vi er jo flinke med håndhygiene. Pinnevaflene røres ikke av hendene våre i det hele tatt, sier hun.

– Hvor mange pinnevafler anslår du å ha solgt i desember?

– At det er mange skal jeg ikke legge skjul på. Det er vel tusenvis. Det må være lov å si, sier Gevingås og ler.

Hun er utdanna kokk og har jobbet både på kjøkken, restaurant og kafé. Men nå er det pinnevaffel som gjelder – hele året, blant annet i en rød vogn som hun drar med seg rundt om i Trondheim og omegn.

Årets høydepunkt

Julemarkedet er det store høydepunktet i året.

– Jeg kunne ikke tenkt meg en jul uten julemarked, sier Gevingås.

Det er også en annen bod som tilbyr vafler i belgisk og boblete variant. Også den er populær, forteller Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management.

– Det er veldig hyggelig å se at disse bodene er så populære, og de er en attraksjon for barn og ungdommer som besøker Julemarkedet. Det er jo viktig at vi med utvalget av utstillere treffer mange ulike kundegrupper, sier Schultz.

Årets julemarked er tidenes lengste og varer helt til 19. desember. Og til helga forsterker Gevingås med et ekstra vaffeljern.

– Blir det pinnevaffel til dessert til julemiddagen på deg og dine?

– Går det an å si ingen kommentar? Jeg tror kanskje ikke det blir det, men du vet jo aldri, sier Gevingås og ler.