Disse Google-søkene trendet mest i Norge i 2021

Hvert år offentliggjør Google årets søketrender hos nordmenn – hva vi googler mest sammenlignet med i fjor.

Hendelsene i 2021 preget søkelisten, der EM 2021 står helt øverst – altså europamesterskapet i fotball for menn som gikk av stabelen i sommer, etter å ha blitt utsatt et år på grunn av koronapandemien.

– Sport og underholdning topper listen over årets søkeord. Ettersom listen forteller oss hvilke søk som utmerker seg sammenlignet med året før, kan det nok tenkes at fraværet av mange store sportsbegivenheter i fjor har ført til at disse søkene slo ekstra sterkt ut i år, sier kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, i en kommentar til tallene.

Også fotballspilleren Christian Eriksen, som fikk mye oppmerksomhet og støtte da han kollapset på fotballbanen under en kamp mellom hans landslag Danmark og Finland, er med på listen på en femteplass.

Fotball tok fem av ti topplasseringer

Det var hjertestans som var grunnen til kollapsen, og mange bekymrede TV-seere ble vitne til dramaet som oppsto på banen i København. Heldigvis gikk det bra med Eriksen, men hendelsen preget naturlig nok resten av EM-sluttspillet og var nok en grunn til at mange nordmenn googlet navnet til midtbanespilleren i 2021.

Temaer relatert til herrefotball får fem av de ti topplassene på årets søketrender. I tillegg til EM og Christian Eriksen, finner vi Premier League på en andreplass, og fotballaget Manchester United på en sjetteplass. Sistnevnte har fått mye oppmerksomhet i Norge på grunn av Ole Gunnar Solskjær, som etter en skuffende start på sesongen mistet trenerjobben i klubben i november.

Også VGs sportstjeneste VG Live, som gir fortløpende oppdateringer under sportsarrangementer som for eksempel fotballkamper, var høyt oppe på listen på en tredjeplass.

Squid Game og Nordre Follo

TV-serien Squid Game på Netflix ble raskt populær da den ble sluppet på strømmetjenesten, noe som fjerdeplassen på listen over søkeord gjenspeiler.

Kommunen Nordre Follo på Østlandet er på en niendeplass på listen, trolig på grunn av oppmerksomhet rundt utbruddet av den muterte alfavarianten av koronaviruset helt på begynnelsen av året. Kommunen innførte strenge smitteverntiltak, blant annet stengte skoler og barnehager.

Mange søkte også etter «GME stock». GME er forkortelsen for GameStop-aksjen, som hadde en eventyrlig vekst i starten av året etter at mange småsparere investerte i aksjen, samtidig som flere store oppkjøpsfond hadde veddet på at den skulle falle i verdi.

«Hva er Stortinget?»

I kategoriene for søketrender som begynner med «hva er …» og «hvordan» kom stortingsvalget i september høyt opp. Blant annet har nordmenn lurt på «hva er sperregrensen», «hva er parlamentarisme», «hva er demokrati» og «hva er Stortinget» – i tillegg til å spørre «hvordan stemme».

– Folk bruker Google Søk til å finne nyttig og relevant informasjon, for eksempel i forbindelse med viktige begivenheter. Vi ser at spørsmål knyttet til valget topper listene over de mest stilte, sier Ronander.

På listen over nordmenn som er mer søkt opp i 2021 enn i 2020, er artisten Matoma øverst på listen. Men politikken preger også her – statsminister Jonas Gahr Støre kommer på en femteplass, mens nylig avgåtte stortingspresident Eva Kristin Hansen ligger på sjuende.