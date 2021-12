Dette er hvordan Tiktok vet hva du liker

Tiktok har noen triks, ifølge en lekket rapport som The New York Times har fått se.

Hvis du har og bruker Tiktok, har du kanskje funnet deg selv i denne situasjonen:

Du sitter og scroller fra video til video.

Du scroller.

Og scroller.

Så sier du stopp. Du tenker: «Nå må jeg gi meg.»

Men du kommer alltid tilbake igjen.

TikToks mye omtalte videoalgoritme er designet rundt to ting: å få brukere til å holde seg og få brukere til å komme tilbake.

Det skal det være ifølge et lekket Tiktok-dokument, som den amerikanske avisen The New York Times har fått tak i. Dokumnetet oppsummerer hvordan systemet fungerer.

Der står det blant annet at for å få brukere til å fortsette å se og komme tilbake til appen, har Tiktok fire hovedmål, ifølge Times: brukerverdi, langsiktig brukerverdi, skaperverdi og plattformverdi.

«Tvungen anbefaling»

Disse fire fancy ordene utgjør algoritmene i Tiktok-feeden din, det som gjør at du blir vist akkurat de videoen du blir vist.

– Hvis en bruker liker en bestemt type video, men appen fortsetter å gi videoer av samme type til brukeren, vil brukeren raskt kjede seg og lukke appen, står det i dokumentet, ifølge Times.

For å unngå det, kan appen vise en «tvungen anbefaling» for å presentere deg for noe nytt.

Ingen feed er helt lik … om ikke dere ser like lenge på en Tiktok, liker de samme Tiktok-ene, følger de samme folkene, bruker like lang tid i appen og så videre.

Forenklet forklaring

I dokumentet står det forenklet hva som skal til for å få deg til å fortsette og fortsette å scrolle, og det kan grovt sett brytes ned til en kombinasjon av likes, kommentarer, seertid på en video og om en video ble spilt, ifølge rapporten.

Det blir understreket i dokumentet at dette er en veldig forenklet forklaring, men som det amerikanske nettstedet The Verge skriver i sin omtale av lekkasjen:

Dette viser at de kompliserte måtene store sosiale plattformer lager algoritmene sine på, kan brytes ned i klare mål, og at det kan bli delt til offentligheten for i det minste å gi en viss følelse av hvorfor vi ser det er vi ser.