Trd.by - Du går ikke til politiet, da kan du være nestemann på lista. Bli med inn i «Jørgens» Trondheim. - Det er alltid noen som har noe imot noen, eller som har stjålet noe. Jeg vet om i alle fall to saker i Trondheim der noen har fått satt «en Judas». - Judas? - At noen setter en overdose på deg. Det er rett og slett drap, men ser ut som en overdose. - Det blir gjerne ikke etterforska som noe annet heller. I de to tilfellene jeg vet om ble det noen avhør, men ikke noe mer. - Sånne som meg får høre om mer enn de fleste. Men du gjør ikke noe med det, du går ikke til politiet. - Da er du nestemann på lista.

Trønderen «Jørgen» er i 20-årene. Han hevder at han har «sett og opplevd ting som ville fått mannen i gata til å bli skada for resten av livet». Han kjenner narkotikamiljøet fra begge sider. Han har hatt store rusproblemer selv. Samtidig har han solgt narkotika til andre. - Du får aldri helt fred. Du sover aldri helt godt, føler deg aldri trygg. Det er ikke et liv jeg ville anbefalt noen som helst å prøve. Stasjonssjef Arve Nordtvedt bekrefter at politiet har jobbet med flere overdosedødsfall der det har vært en mistanke om at det kan ha skjedd noe straffbart. Slike saker er vanskelige å etterforske og bevise. - Vi ser ikke bort ifra at noen er hensatt i hjelpeløs tilstand der man burde forstå at vedkommende kunne dø, eller at dosen er satt med forsett. Jørgen har for det meste brukt sterke beroligende midler, tabletter, men har selvsagt prøvd og brukt «alt». Tablettene han brukte var så sterke at hele år er så godt som forsvunnet fra hukommelsen. Det eneste han husker fra disse årene stammer fra bilder, videoer og andres fortellinger. - Jeg styra på og begynte å omsette ganske mye narkotika. Ble ganske stor, ting bare eskalerte hele tiden. Ingenting stoppet meg. - Hvordan gikk du fra å bruke til å selge? - For min del starta jeg for å dekke eget forbruk. Om jeg solgte for noen, fikk jeg nok til meg selv også. Det var sånn det starta. Så tok det av. Etterspørselen ble større, jeg hadde kontakter og kunne få tak i «alt» i store kvanta.

Frem til nå er denne saken skrevet i nåtid, der Jørgen «er». Under arbeidet med artikkelen døde Jørgen, og han er ikke lenger blant oss. I samråd med familien forteller vi historien hans, som er med på å belyse én side av Trondheims skjulte narkoverden.

Jørgen tenkte mye på hvordan han endte opp der han gjorde. Han sier han ble misbrukt som liten, og han hadde psykiske problemer i mange år. Et kaotisk kjærlighetsforhold for noen år tilbake fikk det for alvor til å tippe over. - Til slutt smalt det, og jeg utvikla panikkangst. Jeg spiste ingenting og raste ned i vekt, og en dag ble strikken tøyd for langt. Det klikka helt for meg, og jeg gikk inn i en psykose. Jørgen ble sendt til Østmarka, men opplevde at helsepersonellet ikke tok han på alvor. Han følte seg stemplet som en rusmisbruker, til tross for at han hevdet til Trd.by å ikke ha vært hektet på noe

- på den tida. - Så jeg tenkte, okei, faen, fuck it. Hvis de mener jeg er narkoman, så får jeg bare bli det da. Når alle tror det likevel? Da var demonen sluppet løs, og det var ingen vei tilbake. Jørgen hevder han var med på overleveringer av opptil ti kilo amfetamin… …og var med på å hente ut rundt 100 000 tabletter i en skog. Alt rett her i Trondheim. - Det jeg fikk tak i, var alltid noe av det beste du kunne få. Mange «kutter ned» ting. Ta amfetamin for eksempel. Folk har oppi koffein eller noe, blander det ut, sånn at du får 20 gram i stedet for 10. Jeg gjorde aldri noe sånt, jeg hadde alltid bra varer for å si det enkelt. Plutselig sitter du der med mer penger enn du klarer å bruke.

Vegard Vestvik, klinikksjef for psykisk helsevern ved St. Olavs hospital, svarer ikke konkret om saken til Jørgen, men generelt om hvordan Østmarka behandler pasienter som kommer inn der rus er en del av bildet: -Først og fremst er det beklagelig at pasienten ikke følte seg hørt. Kombinasjonen av rusproblematikk og psykisk lidelse er derimot ikke uvanlig for pasienter som innlegges hos oss. Det er ikke sånn at pasienter som har rusproblemer ikke får hjelp, tvert imot kan dette være en del av sykdomsbildet hos en del av våre pasienter. Vi vurderer hver enkelt pasients behov ut fra sykdoms- og symptombilde og forsøker å tilrettelegge for best mulig helsehjelp til hver enkelt pasient. Selv brukte Jørgen ulike krypteringstjenester i kontakt med kundene sine. Han hadde også en Snapchat-konto registrert i et annet navn. Hadde han større mengder narkotika «på lager», ble brorparten som regel plassert i et depot. - Det kunne være hva som helst, nedgravd i skogen eller i en bod. Jeg har selv sittet med hundre tusenvis av piller og tenkt at jeg kan ikke ha det i leiligheta mi. Du kan for eksempel få tilgang til en bod hos noen som ikke har noen direkte tilknytning miljøet, og betale noen kroner eller gi dem litt dop for at du kan ha det hos dem, det er ingen som vil leite der. Jørgen beskrev en verden preget av sjalusi og konkurranse, der ulike selgere og nettverk plutselig tar over et marked, får fotfeste. - Raske penger – hvem vil ikke sitte med 50-60 000 kroner i pluss hver uke? Mange blir ofte dratt så dypt inn i livsstilen og miljøet at de ender opp med å være i gjeld til noen. Da må du bare fortsette for å betale ned, forklarte han.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om de ulike aktørene som selger narkotika i Trondheim, men forklarer at de er organisert på ulike måter. Noen er lokale, andre har forgreininger langt utenfor byen. - Det går ikke an å tallfeste hvor mange større nettverk vi har i byen vår, det blir bare spekulasjoner, sier Arve Nordtvedt, stasjonssjef ved sentrum politistasjon. - Men en kan tenke seg, sånn vi ser utviklinga, at det sprer om seg. Spesielt blant de unge, legger spaningsleder Sigrid Finne til. - Det som er mest bekymringsfullt, sett med våre øyne, er at det stadig er flere unge som etterspør narkotika. Og det er åpenbart folk her som ikke har noen skrupler med å selge narkotika til unge personer, utdyper Nordtvedt. - Er det gjenger i Trondheim? - Vi har ikke noe grunnlag for å si det. Vi har jobbet målretta for å forebygge og forhindre at det etablerer seg sånne strukturer her. Og der har vi vært heldige, og kanskje også dyktige, sånn at vi har unngått det. Men at det er mer løsrevne strukturer som kjenner hverandre og som har nettverk som går på kryss, det er det.

I Jørgens leilighet litt utenfor byen, i en skuff, kunne det ligge flere hundre tusen kroner. Han fortalte om et ekstremt stressende liv. - Du må alltid være klar til å levere, holde folk fornøyde, unngå pengestyr, alltid gå med kniv, våkne til trusler fra torpedoer. - Jeg har sett at folk har blitt slått halvveis i hjel, knivstukket, you name it. Miljøet er så brutalt. - Går du en tur på Buran, Byåsen eller Ranheim … På den distansen er det mye, mye mer som skjer under nesen din enn hva du ser. Folk som torturerer andre, stikker dem med kniv og holder dem innestengt i flere dager. - Torpedonæringa har bensin til å holde på, fordi det alltid sitter noen der ute som vil ta hevn og har penger til det. Enn så brutalt som det høres ut, er det bare sånn det er.

Da Jørgen solgte som mest, kunne det sammenlignes med ei 90 timer lang arbeidsuke. - Mange starter og tror det er lettjente penger, men det er mange som ikke tåler trykket, mente han. Jørgen ville ikke si noe om nettverket han selv var en del av, eller hvordan de opererte. Men han fortalte om leveranser, for eksempel kilovis av amfetamin, i biler med folk med fullautomatiske våpen. Rett her i Trøndelag. - Ola Nordmann får ikke med seg noen ting. Det er kanskje like greit også. Hvis folk hadde visst om all brutaliteten og ting som skjer, ville vanlige folk gått rundt med frykt, påpekte han. Selv hevdet Jørgen at han hadde «alt på stell», til tross for at han både var bruker og selger. Han verken rota eller rusa bort så mye at det gikk feil, alle fikk sitt. Men han gikk aldri ubevæpna. En gang ble han ranet, og fikk tak i skarpladd våpen til egen beskyttelse. - Jeg har hatt aktive trusler mot meg, uten å være redd. Om det er på grunn av traumene eller de psykiske lidelsene mine, vet jeg ikke. Det er ikke noen som kan skremme meg til å gjøre som de vil. Den dag i dag er det noen som mener at jeg skylder dem penger, noe som ikke stemmer. Folk finner på ting. Da er det nesten sånn at det frister å ta affære selv, slenge 50 000 kroner på bordet til noen sjuke mennesker jeg kjenner som kan gi dem en skikkelig omgang. Sånn er dette livet. - Hvor farlig er det for deg å fortelle alt dette? - Jeg personlig frykter ikke reaksjoner. Jeg har tilgang til skarpladde våpen, så hvis de kommer på døra mi, snur de like fort som de kom. Jeg ble kjent for min brutalitet jeg også, så de fleste, med mindre det er folk helt uten hemninger, vil tenke seg om tre ganger før de kommer for å ta meg.

- Hva er aggresjonsnivået på det som foregår innad i disse miljøene? - Det kan bli ganske høyt innimellom. Det er også en redsel for å ta kontakt med politiet, av frykt for represalier fra miljøet. Her er det mørketall, svarer spaningsleder i politiet, Sigrid Finne. - Det er sjelden de kommer til oss, for å si det sånn, og forteller at de er knivstukket eller banket opp. Vi hører om det, men de melder det ikke til politiet. I senere tid har vi registrert ganske mye turbulens i miljøer med konflikter med mye vold innad. Det handler om marked, det handler om gjeld. Det er et hardt og turbulent miljø. Det kan være ganske brutale forhold, hvor mennesker er påført betydelige skader, sier Arve Nordtvedt. - Eksisterer det lister i Trondheim med navn, personer som har fått satt en pris på seg? - Vi kan ikke bekrefte at vi kjenner til en sånn liste. Men vi er kjent med at noen har fått satt en pris på hodet sitt, på bakgrunn av at de skylder betydelige penger. Men akkurat denne lista har jeg kanskje ikke hørt noe om, svarer stasjonssjef Nordtvedt. - Det er ikke utenkelig at det eksisterer, ut ifra hvordan vi kjenner miljøet, legger Finne til.

Rett før Jørgen døde, ventet han på en tiltale og en eventuell rettssak i Trøndelag tingrett. En stund i forveien ble han tatt med både marihuana, amfetamin og hasj. Da Trd.by snakket med ham, tok han frivillige rusprøver, og ventet på fremgang i saken sin. Han sa han hadde sluttet å selge, men ble jevnlig kontaktet av folk som ønsket å kjøpe. Etter den potensielle rettssaken, hadde han håp om å kunne starte med blanke ark, i den grad det lot seg gjøre. - Når du endelig har klart å distansere deg litt fra det, så ser du hvor meningsløst mye er. - Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt at du har solgt narkotika til andre? - For å leve med meg selv og min samvittighet rundt det, tenker jeg på at jeg aldri har solgt noe til noen som er under 18 år, for eksempel. Jeg har tenkt at om jeg ikke solgte, ville noen andre gjøre det uansett. Jeg prøvde å passe på litt, om noen unge plutselig begynte å kjøpe mye, nekta jeg å selge, hevdet han. - Jeg unner ingen å leve det livet jeg har gjort. Jeg har kanskje vært bidragsyter til at en del har ramla utpå eller starta med sterkere stoffer. Men om jeg skal gå og tenke på det hele dagen, kommer jeg ingen vei selv. Det er et veldig sårt punkt. Etter det Jørgen beskrev som en lang kamp, ble han omsider diagnostisert med både borderline personlighetsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Han opplevde for første gang å bli tatt på alvor, endelig fikk han medisiner som «holdt han i sjakk». Avrusning hadde han tatt ansvar for selv. Abstinensene var voldsomme, og det å slutte brått kan være farlig. En dag, på vei ned en rulletrapp, fikk Jørgen et kraftig anfall. - Gudene vet hvor mange trappetrinn jeg ramla ned, men da jeg våkna sto ambulansepersonell over meg. Jeg ble kjørt til sykehuset. Jeg visste at bråstopp kunne gi fatale konsekvenser, at jeg i verste fall kunne dø. Men jeg måtte bare gjøre det. - Det er ikke før du er i disse miljøene at du innser hvor mange som egentlig bruker illegale rusmidler. Det er i en så mye større skala enn du klarer å forestille deg. Leger og advokater, you name it – alle yrkesgrupper – det er ikke noen fellesnevner. For min del var det bunna i psykisk sykdom, men for veldig mange trenger det ikke være det. De er nysgjerrige, de er helgemisbrukere der bruken øker. Det kan i verste fall bli til et avhengighets­problem som man ikke innser før det kanskje er for seint, påpekte Jørgen. - Med blesten rundt rusreformen har jeg endelig øyna litt håp. Det er mange som ikke er eller har vært bruker selv, men som har vært pårørende eller er en alminnelig borger, som klarer å se litt lenger fram enn bare sin egen nesetipp. Det er mennesker bak alt. Til og med blant de som torturerer og knivstikker.

Obduksjonen av Jørgen viste at det etter all sannsynlighet var et uhell som førte til at han døde. Den aktuelle dagen hadde han tatt litt for mye av de lovlige medisinene han gikk på, opplyser foreldrene hans. Ingenting tyder på at det var med vilje. Jørgen var åpen med familien sin om hva som foregikk i livet hans. Foreldrene visste at han lot seg intervjue av Trd.by. - Han sa at om hans historie kunne redde ett eneste menneske fra å få det sånn som han hadde det, så ville alt være verdt det.

Trenger du hjelp? Trondheim kommune har flere ulike tilbud, fra veiledning og oppsøkende arbeid til helsetjenester og boliger. I tillegg finnes det landsdekkende opplysningstjenester for både rusbrukere og pårørende, som Rusinfo (tidligere Rustelefonen). Trondheim kommunes enhet for psykisk helse og rus:

Telefon: 725 40 000 Rusinfo:

Telefon: 915 08 588 / rusinfo.no