Forskere: Dette gjør voldsspill med unge

Dataspill og konsollspill har vært omstridt i en årrekke. Spill har fått skylden for mer eller mindre alvorlige voldshandlinger.

Ja, til og med blir det fortsatt foreslått nye lover mot spill, både i øst og vest.

Men hvor mye kan voldelige handlinger være spill sine skyld?

Forskere ved universitetet City University of London har prøvd å finne ut om voldelige spill kan knyttes til fysisk vold.

Fant ikke noe bevis

Forskning.no omtalte studien først.

Studien har brukt data fra unge gutter mellom åtte til atten år fra USA, da forskerne mener dette er de som oftest spiller slike spill, siterer nettstedet.

– Resultatene tyder på at voldelige spill kan opprøre barn, men på en måte som ikke fører til vold mot andre, sier Agne Suziedelyte, seniorlektor ved City University of London, i en pressemelding.

Hun er forskeren bak studien.

Der fant hun ikke noe bevis på at unge ble mer voldelig mot andre etter at et nytt. populært og voldelig spill kom ut på markedet. Samtidig rapportere foreldrene til barna i studien at barna i større grad ødela ting etter å ha spilt disse spillene.

– Unge tilbringer mer tid hjemme

Norske forskere som Forskning.no har snakket med, påpeker at aggresjon og voldelig adferd ikke er det samme.

Sosialantropolog Stian Overå og pedagog Niri Talberg forklarer at i mange deler av verden har voldskriminaliteten blant ungdom gått ned over tid.

Samtidig er dataspill blitt både mer populært og mer realistisk.

– Det beviser ikke i seg selv at dataspill fører til mindre kriminalitet, men enkelte forskere, også denne artikkelforfatteren, trekker frem at dataspill fører til at mange unge tilbringer mer tid hjemme enn før og at de på den måten kan distansere seg fra miljøer og aktiviteter som er forbundet med problematferd og vold, skriver Overå og Talberg i en e-post til nettstedet.