Sjekk utsikten fra det nye pariserhjulet på Torvet

Julemarkedet braker løs 1. desember, og i år blir det tidenes lengste julemarked – helt frem til søndag 19. desember.

Årets julemarked blir ikke bare tidenes lengste. Gjengen i Midtbyen har også fått tak i en helt ny attraksjon, som du umulig ikke kan ha sett om du har tatt turen til sentrum i det siste.

Et 33 meter høyt pariserhjul er stilt ut på kvadranten på Torvet og rager godt over 18 meter høye Olav Tryggvason-statuen.

– Fantastisk utsikt

Pariserhjulet har tidligere stått på julemarkedet i Spikersuppa i Oslo.

– Det blir en fantastisk utsikt. Det er ikke så ofte man kommer så høyt i Midtbyen og har utsikten til Nidarosdomen, Festningen og alle våre merkesteder, sier Kirsten Schultz i Midtbyen Management.

I tillegg til pariserhjulet blir det Bondens marked og Lavvoen, med mat og drikke og plass til 500 gjester.

– Vi har gledet oss stort til å komme i gang. Vi vet at store og små ser frem til å oppleve Julemarkedet og alt det vi har å by på, i år spesielt med tanke på det store pariserhjulet, som for første gang er med, sier Schultz.

Plass til 144 personer

Det er to ulike billettyper å velge mellom om du skal opp i pariserhjulet, en ordinær og en VIP. Den siste koster 50 kroner mer og gir kortere kø og innglasset balkong.

Totalt har pariserhjulet plass til 144 personer om gangen.

– Denne julebelyste byen er et utrolig flott skue når man går nede i gatene. Når man kommer opp i høyden også, da er den bare helt nydelig, mener Schultz.