Fredriks video gikk viralt på Instagram: – Skulle ikke tro Bymarka skulle fascinere over en halv million

For et drøyt halvår siden delte hovedkontoen til Instagram et bilde som Fredrik Strømme hadde tatt på Island. I løpet av få timer fikk trønderen flere tusen nye følgere.

Nå har frilansfotografen opplevd noe av det samme igjen.

Da Fredrik så at bildet hans var delt på Instagram-kontoen, fikk han sjokk I løpet av få timer søndag kveld hadde Fredrik Strømme fra Trondheim fått nesten 4000 nye Instagram-følgere.

Men denne gang er det ikke Islands rå natur som bergtar – det er mosekledde Bymarka i Trondheim.

– Jeg trenger visst ikke kjøre til Vestlandet eller fly til Island. Det holder å kjøre ti minutter i bil, så har jeg mengdevis med potensielle motiv oppi Bymarka fordi det er så fint der, sier Strømme til Trd.by.

Mer populært enn Vestlandet

Overhallingen har gått fra å dele kun bilder til også å dele små videoer, Reels, på Instagram.

Bymarka-videoen gikk likevel ikke viralt med én gang.

Men plutselig ramlet algoritmerobotene over den 12 sekunder lange videoen.

– Jeg oppdaget det da jeg så at jeg hadde over 1000 varslinger siden sist jeg var inne. Da gikk det jevnt og trutt i ti dager, forteller Strømme, som har fått over 3500 nye følgere siste måneden, ifølge Social Blade.

Videoen som gikk viralt har endt på 553 000 visninger, i skrivende stund.

Bildet til Jørg Arne fikk mange til å le. Plutselig dukket det opp i en nettbutikk «Sydvester Stallone» pryder nå kopper og t-skjorter i en nettbutikk, men mannen bak bildet aner ikke hvordan det havnet der. Nettbutikken nekter å svare.

Etter flere turer på Vestlandet, som er kjent for sin prektige natur, så ikke Strømme det komme at Bymarka var det som gikk viralt først.

– Skulle ikke tro Bymarka skulle fascinere over en halv million, men den gjorde faktisk det, sier Strømme.

Eventyrskogen

Videoen er tatt rett fra Tusseløypa, forteller han. Vanligvis går Strømme utenfor stiene for å finne uberørte områder.

Hvorfor gikk Bymarka viralt? Strømme tror han vet.

– Lyset var utrolig fint, og mosen hadde fantastisk farge. Så lyktes jeg med å finne en låt som passet det til eventyrskogfilmen som jeg gikk for, mener han.

– Den fikk et eventyrpreg, sier Strømme.