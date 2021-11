Trønderen Erlend (24) slår rekorder og blir kalt «den største noen gang»

[sticky]

Nå blir Erlend Fagerli omtalt som «rekordsettende konge» og «the greatest the sport has ever known» av VM-arrangør Red Bull, som omtaler seieren.

Vant igjen

Ingen er i nærheten av det det 24-åringen har greid:

Syv VM-titler i triksing med fotball.

Og følelsene tok overhånd da han ble utpekt som helgens vinner i Valencia.

– Det gikk en frysning ned gjennom hele kroppen. Bare det å se på alle de i publikum som jubler for deg og roper navnet ditt, det var veldig rørende, sier orklendingen som bor i Trondheim.

Samtidig kom storebror Brynjar Fagerli (27) helt til kvartfinalen.

Fagerli-brødrene, eller «Fagerlibrothers» som de kaller seg, er helt i verdenstoppen i sin idrett.

Se Erlend vinne her:





– Beste noen gang

– Det er ikke gitt at man oppnår såpass store ting selv om man legger ned mye jobb. Å bli kalt «the greatest the sport has ever known», det er egentlig ganske surrealistisk, men jeg har har lagt ned mye jobb, sier Erlend når han får godordene presentert.

Hvert år er det et åpent og lukket VM. Red Bull arrangerer sistnevnte.

Der får kun én utøver fra hver nasjon delta. Norge deltok med to siden Erlend kvalifiserte seg ved å vinne fjorårsturneringen, som ble holdt digitalt.

I år vant Erlend for andre gang i karrieren begge VM-ene. Sist gang var i 2018.

Han beskriver årets Red Bull-arrangement som det beste noensinne.

– Kanskje spesielt publikumsmessig. For min egen del tror jeg at jeg aldri har følt meg så bra i en konkurranse før, både fysisk og mentalt. Jeg fikk ut nivået mitt og de nye triksene jeg har, sier Erlend.

– Det var en drømmekveld hvor det meste klaffet, sier han.

Har brukt koronaen godt

Som for mange, har pandemien satt en bremser for brødrene og det de driver med. Det har blitt færre show og konkurranser.

De har opplevd det som tøft å motivere seg, men det er blitt mye tid til trening – gjerne i treningshallen til Studentsamskipnaden eller på kunstgressbanene på Tempe og Eberg, forteller brødrene.

– Vi har brukt koronasituasjonen til å utvikle oss litt ekstra, brukt det til vår fordel og bygget opp et nytt repertoar, sier Brynjar på telefon fra Tyskland.

Begge to studerer på siden. Brynjar skal bli sivilingeniør mens Erlend studerer for å bli lege. Men de har ingen planer om å legge trikseskoene på hylla riktig ennå.

– Så lenge man merker framgang og synes det er givende, er det verdt å holde på. Det er litt vanskelig når man blir ferdigutdannet og skal ut i jobb, sier Erlend.

– Det får bli den sorg, den glede, sier 24-åringen, som dermed tar sats mot sin åttende VM-triumf neste år.