50 influensere får advarsel for mangelfull reklamemerking

Linni Meister, Gine Margrethe Qvale, Camilla Pihl og Espen Hilton er blant influenserne som har mottatt advarsel, skriver TV 2.

– Vi forventer at aktørene innretter seg og sørger for at innleggene er merket tydelig fremover. Hvis ikke risikerer de at vi må stramme til og ilegge økonomiske sanksjoner ved nye lovbrudd, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet.

35 annonsører er også blitt advart, deriblant Cubus, Lindex og Sørlandschips.

Forbrukertilsynet viser til konkrete eksempler på lovbrudd, og at det er annonsørene som har hovedansvaret for at loven følges. Annonsørene må sørge for opplæring og oppfølging av influenserne.

Annonsørene har fått frist til 26. november med å kommentere forholdene og bekrefte at de vil etterleve kravene i markedsføringsloven. Om ikke, og dersom tilsynet oppdager nye brudd, står annonsørene i fare for å bli ilagt økonomiske sanksjoner.

Linni Meister stiller seg kritisk til advarselen fra Forbrukertilsynet, og sier hun aldri tidligere har fått beskjed om mangelfull reklamemerking. Hilton og Qvale beklager at merkingen ikke har vært god nok. Lindex og Sørlandschips synes det er positivt at tilsynet følger opp, mens Cubus peker på at reglene har vært uklare.