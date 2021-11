Hva får unge i Trondheim til å starte med narkotika?

«Vennegjengen min har ikke nå imot eller for narkotika. Om du velger å ta narkotika så blir de ikke sure og man vet de passer på deg uansett. Ingen problem».

Uteseksjonen er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år.

- Vi ser en romantisering av rusmidler. «Det er ikke noe farlig å røyke hasj». «Det er ikke noe farlig å ta ecstasy». «De har gjort det, alle har gjort det». Men det er ikke alle som gjør det. Det blir en snakkis, og mange opplever et stort press, forklarer Siri Aune Thomassen og Stian Staven fra trondheimspolitiets forebyggendegruppe.

Politiet snakker med ungdommer som forteller at de blir presset til å røyke hasj. Det er nok at én i vennegjengen får tak i noe over Snapchat, tilbyr det til resten av gjengen. Og det er vanskelig å si nei.

Andre har det tøft på hjemmebane, forteller om depresjon og angst, og finner flukt i rusen.

- Det er lett å få tak i narkotika, og ungdommene har ofte bare et Snapchat-navn å forholde seg til. De aner ikke hvem de bestiller fra. Primært har vi sett mye MDMA, ecstasy og hasj blant ungdommer den siste tiden, forteller Thomassen.

- Mange ungdommer forteller at de ble pressa til det. «Det sto jo en hel gjeng der. Vil jeg være den eneste som ikke røyker?» Da blir det fort et utenforskap. Det er et kjempeproblem i skolen i dag. Må du ditche den gjengen da, er du ferdig der? Nei, da tar du deg heller et trekk, så er du en del av gruppa, utdyper Staven.

Så godt som alle ungdommene som svarte på vår undersøkelse, sier at hasj var den første typen narkotika de prøvde. Noen sier de var 13 år, andre 14, 15 eller 16.

I vennegjengene deres er det ofte flere som bruker ulike rusmidler.