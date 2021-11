NSO: Studentene er glemt i statsbudsjettet

– Jeg er virkelig skuffet! Dette budsjettet mangler helt satsing på studenter. Studentene hadde forventet at den nye regjeringen ville satse på studentene, men nå kommer fasiten, vi er glemt, sier leder Tuva Todnem Lund i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Hun viser til at Ap og Sp i opposisjon har fremmet forslag for å bedre studiehverdagen og sikre like muligheter til høyere utdanning. Todnem sier hun hadde forventet at den nye regjeringen leverte på valgløftene de ga til studentene.

Også ANSA reagerer og viser til at studiestøtten kun foreslås prisjustert i statsbudsjettet for 2022 – det samme som i 2021.

– Boutgiftene øker raskere enn den generelle prisveksten i samfunnet. Bare se på leiemarkedet og strømprisene! Uten en reell satsing på styrket studentøkonomi, blir det et allerede trangt matbudsjett som må dekke de økte strømutgiftene, sier Sebastian Hytten, president i ANSA.