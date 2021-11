Yngre bruker færre forsøk på å ta førerkort

Studien ved Nord universitet viser også at jo lengre tid det går mellom teoriprøve og den praktiske prøven, jo større er sannsynligheten for å stryke til praktisk prøve, skriver Forskning.no.

Ifølge studien brukte elever over 25 år mer tid på å gjennomføre flere av stegene før praktisk prøve. I tillegg trengte de flere forsøk på å ta både teorien og den praktiske prøven, og brukte lengre tid mellom teoriprøven og den praktiske prøven.

Forskerne har ikke undersøkt årsaken til at det er de yngste elevene som trenger færrest forsøk for å bestå førerprøven.

Studien viste for øvrig at det ikke var noen kjønnsforskjeller i gruppen, annet enn at menn har en lengre tidsperiode mellom avlagt teoriprøve og ferdigstilt opplæring enn kvinner.