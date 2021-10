Her får NTNU-studentene «fyllekjøre» med elsparkesykkel

– For Voi er det viktig å peke på at rus og elsparkesykler ikke hører sammen. Da bør du ta nattbussen, gå eller ta en taxi, sier Øystein Sundelin, talsperson for elsparkesykkelaktøren Voi.

Sammen med Ung i trafikken satte de for andre år på rad opp stand på Gløshaugen i Trondheim denne uka.

De ønsker å øke fokus på trafikksikkerhet og rusfri kjøring på elsparkesykler.

– Det er viktig at vi får unge til å forstå at det valget som du tar, har konsekvenser. Og det har vist seg at konsekvensene har vært ganske stygge for fryktelig mange, sier Stig Eid Sandstad, daglig leder i Ung i trafikken.

Det er blitt skrevet mye om at de fleste skadene på elsparkesykkel skjer nattestid - mange med folk som er ruset, involvert.

Sparkesykkelselskap vil stanse fyllekjøring med promillegrense og politi Sparkesykkelselskapet Voi ønsker promillegrense og mer politi i kommende regelverk om elsparkesykler i Norge.

– Innser hvor mye du faktisk blir påvirket

I en hinderløype ble studenter sendt igjennom på elsparkesykkel - med promillebriller som simulerer ruspåvirkning fra 0,6 til 2 i promille.

Slik skulle de få kjenne på hvordan det er å kjøre elsparkesykkel påvirket.

Det synes NTNU-studentene Linnea Herje (21) og June Skånøy Løland (20) var en morsom måte å gjøre det på.

– Og det viser det veldig mye mer tydelig enn bare å si «ikke kjør i fylla på elsparkesykkel». Det er dumt. Hvis du helt edru prøver på de brillene, innser du hvor mye du faktisk blir påvirket og hvor mye farligere det er, sier Herje.

Men farten på de som forsøker seg i hinderløypa når Trd.by er til stede, er ikke høy. For som Løland beskriver det: «Det var dritvanskelig».

– Jeg valgte to i promille og krasjet med en gang. Synet ble veldig forskjøvet. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan få det til, sier Løland.

Krever mer oppfølging av ungdom i rusreformen Generalsekretær Pernille Huseby i Actis mener rusreformen legger for lite vekt på oppfølging av ungdom. Helsesykepleierne frykter at alt ansvar legges på dem.

– Ingen får bot

Du risikerer en bot på opptil 15 000 kroner for å kjøre ruspåvirket på elsparkesykkel, det kommer tydelig frem på en av plakatene til Ung i trafikken og Voi på standen.

– Vi har jo en lov som vi kan bruke, men når den sier at du er nødt til å være skikket til å kjøre, hva er skikket til å kjøre? Jeg tenker at med 1,5 promille klokka to, ut i Thomas Angells gate, da vurderer man ikke skikketheten, altså, sier Sandstad i Ung i trafikken.

Dette sier loven Vegtrafikkloven § 21 sier følgende: «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.» Kilde: Lovdata

Sandstad etterlyser en promillegrense som vi har for bruk av biler og fritidsbåter.

Samtidig har flere kommuner i Norge vedtatt eller vurdert forbud mot utleie av elsparkesykler nattestid, også Trondheim.

Tidligere i år kom det i tillegg fram at 49 prosent av de spurte i en undersøkelse ønsker forbud mot utleie på nattestid.

Ny sparkesykkel-lov er klar Stortingsflertallet er enige om en ny lov som gir kommunene mer makt til å regulere utleie av elsparkesykler.

Ønsker tilbud om natta

Voi og Ung i trafikken sier de likevel har mer trua på forebygging enn forbud. Det er formålet til standen på Gløshaugen.

– Jeg skjønner at det er enkelt å ta en elsparkesykkel når du går ut fra puben i to-halv tre-tida. De er lett tilgjengelige, og det ønsker vi at de skal være. Det er et magisk kjøretøy for vår målgruppe, sier Sandstad.

– Vi ser at det er mange av våre brukere som ønsker tilbud om natten fordi de skal ha førstevakten på sykehuset, sistevakten på bensinstasjonen eller den type ting, men isteden møter de et stengt tilbud fordi politikerne velger «føre var»-prinsippet, fordi noen, la oss kalle de tullinger, kjører i fylla, mener Sundelin i Voi.

Han mener de kan løse mye med forebygging og teknologi, som en fylletest i mobilappen som brukes til å låse opp sparkesyklene – i tillegg til en tydeligere promillegrense, som Ung i trafikken foreslår.

– Da tror jeg vi kan gjenåpne om natten i hele Norge. For da luker vi bort de som gjør dette galt, og så har vi gode systemer for alle de som trenger tilbudet, sier Sundelin.