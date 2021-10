Over halvparten bryr seg ikke om terningkastet

En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser nemlig at over halvparten, 53 prosent, mener at terningkastet i en anmeldelse har ingen eller liten betydning når de skal velge en spesifikk film, TV-serie, bok eller type musikk.

Menn er enda mindre opptatt av antall øyne på terningen enn kvinner, ifølge undersøkelsen.

Rune Håkonsen, ansvarlig for anmeldelser i NRK, mener at den menneskelige, personlige anbefalingen er mye viktigere. Han tror likevel ikke terningkastet forsvinner med det første.

– Terningkastet er ikke avgjørende for publikum. Det er ment som et utgangspunkt for å skape engasjement og ta stilling til noe selv, sier han.

Det er heller ikke noe nytt at anmeldere og publikum er uenige. Både filmer, plater og TV-serier som har fått dårlige terningkast, har gjerne endt opp som publikumsfavoritter.

Det var pressemann og filmskaper Arne Skouen som i 1952 startet med terningtrenden i VG, inspirert av noen utenlandske aviser. Han ønsket først og fremst å få «karakterisert en filmpremiere i en kort, men konsis form», ifølge NRK.