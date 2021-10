Den kjente butikken i Trondheim har åpnet i kliss nye lokaler

– Vi har åpnet Nordens fineste musikkbutikk. Det har vi faktisk. Vi har hatt besøk av tyske leverandører som har vært helt over seg. De har ikke sett noe som dette før.

Det mener butikksjef i 4Sound, Jorge Falck, som er åpenbart stolt av hvordan butikken er blitt.

For to år etter at butikken holdt på å forsvinne har han tatt den med seg til et helt nyoppusset og nytt lokale i Trondheim.

Helt siden 2006 har musikkbutikken, som mange kanskje husker som Tre45, holdt sted i Fjordgata.

Tror folk blir overrasket

Nå er butikken flyttet om lag 600 meter lenger inn i Midtbyen – til Olav Tryggvasons gate, med bussene i skytteltrafikk utenfor.

– Vi blir mye mer synlige i de nye lokalene. I de gamle var det de som lette etter oss som fant oss. Det var ikke så mange som tilfeldigvis gikk forbi oss der som nå, sier Falck.

Lokalet ser ved første øyekast ikke stort ut, men en liten gang fører til en større del over to plan.

– De fleste blir nok overrasket over hvor stort det er. Fra gata ser du bare inngangspartiet, sier Falck.

– Ofte blir det enten stort og upersonlig eller lite og intimt. Dette er samme størrelsen som det gamle lokalet, men vi føler at vi har lyktes med å kombinere det med noe som føles mer intimt, sier han.

Var nervøs før åpning

Nyåpningen var 1. oktober. På en fredag. Midt på dagen, klokken 12. Falck sier han var spent på om det skulle komme mye folk.

– Jeg var veldig nervøs for om det var dumt å åpne kl. 12 på en fredag istedenfor på en lørdag. Folk er tross alt på jobb, men det var bættre mye folk, sier Falck.

Han anslår at det sto omkring 50 til 60 personer i kø, som ventet på å få komme inn.

– Det var veldig stas. Vi hadde 200 stykker innom butikken den dagen. Det er ganske mye for en musikkbutikk, sier Falck.

Det var Falck-familien som i sin tid startet Tre45, som etter hvert ble 4Sound. Siste familiemedlem sluttet i 2015.

Men da 4Sound gikk konkurs i 2019, reddet familien, og en gruppe tidligere eiere av andre 4Sound-butikker i Norge, både trondheimsbutikken og de fleste andre.

Det har ikke vært bare-bare, forteller Jorge Falck.

– Klart det var litt å ta over etter konkursen og så gå rett inn i et pandemiår med leveranseproblemer og sånt. Men vi har fått snudd det, og det ser veldig positivt ut allerede fra første året. Utfordringen vår har vært å få nok varer, som alle sliter med. Det er også litt av grunnen til at det står masse varer ute i butikken, fordi vi har vært tidlig ut med å få tak det vi trenger til julesesongen, sier Falck.