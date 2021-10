Studenter ber om hjelp med strømregningen

En mulig løsning er å øke studiestøtten, mener leder Helena Haldorsen i studentorganet.

– Studenter, så vel som vanlige folk med dårlige råd, bør ikke fryse noe mer enn folk med god råd. Det ser ut til å begynne å være tilfelle. Norge er et velstående land, og det er tragisk og synd at vi har folkevalgte som ikke har prioritert å løfte de som har minst, sier Haldorsen til NRK.

For mange studenter er de høye strømprisene noe de merker godt i hverdagen. Mange er også avhengig av hjelp fra foreldrene for å betale regningen, ifølge Haldorsen.

Regjeringen vil øke bostøtten

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge fram forslag om det, sier Vedum til avisa.

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter.

Stemmer over tiltak torsdag

Både Høyre og Frp har lagt fram lignende forslag onsdag. Høyre foreslår midlertidig økning i bostøtten og sosialhjelpen for å hjelpe husstander med dårlig råd i forbindelse med de høye strømprisene. Frp vil kutte moms på strøm til private husstander fra 1. november.

SV varslet på tirsdag at de krever strømtiltak i løpet av en uke og at de ønsker høyere bostøtte. Stortinget skal stemme over en rekke strømpristiltak på torsdag, inkludert høyere bostøtte.