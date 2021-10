De har plukket over 2300 kilo med søppel i Trondheim. Dette finner de mest av

– Det er mye søppel, sier Katrine Gylseth Eie i komiteen for Studentenes Ryddeaksjon.

902 kilo.

Så mye søppel ble samlet inn bare i fjor under ryddeaksjonen som Gylseth Eie var med på å arrangere.

Mange av kiloene var sykler og sykkeldeler – i tillegg var det mange knuste barglass, forteller hun.

– Vi ser at Trondheim er studentby, sier Gylseth Eie, som er tredjeårsstudent i Fornybar energi på NTNU.

Dobbeltdugnad

Det er fjerde året på rad at Vivas, linjeforeningen for fornybar energi, arrangerer ryddeaksjonen.

De siste tre årene har over 440 deltagere vært med på å samle inn over 2300 kilo søppel i Trondheim.

24. oktober skal studentene ut for å plukke søppel igjen. Samtidig samles det inn penger.

– Det er jo en slags dobbeltdugnad. Studentene i byen plukker søppel, men samtidig går alle pengene vi samler inn fra sponsorer, til TV-aksjonen, sier Gylseth Eie.

Aksjonen er for alle – ikke bare for de som er studenter, understreker Gylseth Eie, som har stått på stand for å rekruttere flere for å overgå fjorårets antall som var på nesten 200 deltagere.

– Kan bli et stort problem

En av de nyrekrutterte er Sara T. Stølen, som går førsteåret i Fornybar energi på NTNU.

– Trengs det en ryddeaksjon?

– Det gjør det jo absolutt. Nede i sentrum ser man at folk ikke er så flinke til å putte ting i søppelkasser. Folk tenker ikke på at det har så mye å si, sier Stølen, som også er med i ryddekomiteen.

– Men hvis alle tenker at de tar et eget ansvar og kaster sitt søppel i «bosspannet», blir det mye finere og det bedre for alle, sier bergenseren.

– Er det så ille da?

– Hvis vi tenker at det har ikke så mye å si: «Jeg er bare én person,» så blir det et stort problem. Det er i alle fall helt ekstreme mengder, sier hun.