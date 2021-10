Da de åpnet pop up-butikken i Midtbyen, tredoblet de omsetningen

1. oktober poppet plutselig en ny butikk opp i krysningen mellom Thomas Angells gate og Søndre gate.

Eller ny og ny – Kirkens bymisjon sin brukthandel er ikke ny, men:

– Det er fortsatt mange i Trondheim som ikke vet om oss, sier Marte Johansen (33), butikkleder i Kirkens bymisjon for butikken i Trondheim.

«Oi, har dere butikk?» og «hvor lenge har dere hatt åpent?» går igjen hos de som kommer innom, ifølge Johansen.

– Da blir de overasket over at vi har hatt åpent siden 2019, sier orklendingen.

For i 2018 gikk TV-aksjonens penger til nettopp Kirkens bymisjon for tiltak om å skape et mer inkluderende samfunn. Nesten 240 millioner kroner ble samlet inn, hvor noen av midlene gikk til å åpne fysiske, permanente utsalg av donasjonene til Kirkens bymisjon.

– Tredoblet omsetning

Brukthandelen i Trondheim har vært lokalisert i Fjordgata, men er midlertidig stengt mens de holder åpent i Søndre gate. Årsaken til pop up-butikken er rett og slett at de fikk tilbud om å låne lokalet mens det sto tomt.

Her holder de åpent kun i oktober. Men midtveis i måneden sier Johansen at hun merker stor forskjell på besøket når de ligger mer sentralt i Midtbyen.

– Fra vi åpnet og til nå har vi kanskje tredoblet omsetningen, sier hun.

Den største kundegruppen er småbarnsforeldre, som kanskje ikke er rart siden det er barneklær det går mest i, i bruktbutikken.

Og siden 2019 har de fått flere og flere donasjoner og kunder, forteller Johansen.

– Vi er avhengig av begge deler siden vi er en bruktbutikk, sier hun.

Må flytte

Inntektene fra butikken går til å drifte oppfølgingstilbudet «i jobb - mot og mestring» som er et tilbud til unge voksne mellom 18 og 30 år som har falt utenfor ordinært arbeidsliv og skole.

– Da tilbyr vi arbeidstrening både i butikken og på lageret med å håndtere donasjonene vi får inn. Og så har vi oppfølgere som jobber med planer og mål for de som har ramlet litt utenfor. Alle inntektene går til å drifte det tilbudet, sier Johansen.

Ved butikken i Trondheim er det om lag ti unge deltakere aktivt i butikkdriften og ti frivillige, forteller hun.

Foreløpig er ikke inntektene fra butikken alene nok til å drifte oppfølgingstilbudet. Størstedelen støttes fortsatt av TV-aksjonsmidlene fra 2018.

Nå går det også mot at de flytter fra Fjordgata for godt, i alle fall innen 2023 når kontrakten går ut.

– Bygget er solgt, og vi kommer til å måtte finne oss noe annet. Da vil vi være på en plass hvor vi blir synlige og folk vet om oss, sier Johansen.