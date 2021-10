Lene Marie (29) fra Trondheim danket ut 30 000 andre: – Det blir en artig opplevelse

I løpet av det halvannet året landet har vært mer eller mindre nedstengt, har Lene Marie Gåsbakk (29) tredoblet følgerskaren sin.

Da Trd.by skrev om henne i fjor, hadde hun drøye 23 000 følgere. Nå nærmer tallet seg 69 000.

– Jeg prøver å være så personlig som mulig, uten at jeg deler alt. Jeg deler mange stories og reisetips som kan være interessante for når man selv skal planlegge sine egne ferier, sier Gåsbakk om hvorfor hun tror folk vil følge henne..

På Instagram deler hun bilder og videoer fra hverdagen sin sammen med hundene og forloveden sin. De aller fleste bildene er tatt ute i naturen.

Gåsbakk tror også det hjalp på følgertallet hennes at Instagram-profilen Beatiful Destinations delte to av reels-ene hennes til sine 22 millioner følgere.

– Den ene er blitt sett over 20 millioner ganger og har over 1,1 millioner likes. De er nok en av de største ordentlige internasjonale reisesidene på sosiale medier, så det var virkelig gøy å bli anerkjent av de som jeg har fulgt i mange, mange år, sier Gåsbakk.

– Reise og friluftsliv er jo min livsstil

Gåsbakk tror det har gagnet henne i en pandemi hvor flere har gjenoppdaget naturen.

– Vi er heldige som bor i verdens fineste land. Man må ikke krysse landegrensen for å oppleve store ting. Pandemien har selvfølgelig vært utfordrende for alle, men naturen har vært åpen hele tiden, sier Gåsbakk.

Nå er hun igjen nominert i Vixen Awards, en kåring av Norges beste influencere.

For 2019 var hun nominert i kategorien Livsstil sammen med blant annet Sophie Elise Isachsen, Isabel Raad og Caroline Berg Eriksen.

I år er 29-åringen nominert i den helt ny kategorien, Reise og friluftsliv.

– For det første synes jeg at det er fantastisk at det er et eget segment. At det får ekstra oppmerksomhet synes jeg er veldig artig. Reise og friluftsliv er jo min livsstil, sier Gåsbakk.

30 000 var nominert

Dette sier juryen om den nye kategorien:

– «Reise & Friluftsliv» viste seg å være en veldig sterk kategori, når det kommer til blant annet engasjement, sier juryleder Astrid Valen-Utvik til Vixens eget nettsted.

Med utgangspunkt i over 30 000 nominasjoner fra publikum, har juryen kommet frem til semifinalistene, før publikum og juryen stemte frem sine favoritter videre til finalen.

Gåsbakk er en av fem i sin kategori, men har ingen forventninger om å vinne.

– Jeg synes det er mange i den kategorien som har fått til veldig mye og er kjempeartige å følge med på. Jeg drar ikke ned til Oslo med de største forventinger om å holde takketale. Det blir en artig opplevelse, og selvfølgelig er det alltid artig å bli lagt merke til enten man er finalist eller om man ender opp med å vinne, sier hun.

Prisutdelingen skjer i Oslo 22. oktober.