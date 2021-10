Nå skal Kristin og Karianne erobre landet med sitt sunne fastfoodkonsept

De ville lage sunn fastfood til folket. Gründerne Kristin Echroll og Karianne Arentz Hagen startet med Trondheim.

Her har de holdt sted siden 2009, alltid på Solsiden.

Men i år bestemte de seg. De skulle vokse – til utenfor bygrensene.

– Grunnen til at vi velger å vokse nå, er at markedet er klart for det. Hvis vi går tilbake ti år, visste ikke alle hva antioksidanter betyr, men det gjør de nå, sier Hagen.

Kvikk serverer alt fra sushi, speltwraps og smoothies til kaffe og salater. Og alt sammen er laget i samarbeid med ernæringsfysiologer og er kalorimerket, forteller de.

– Blitt mat- og teknologiby

I mars gjorde gründerne Kvikk om til en franchise, og i sommer fikk de også deres første utsalg utenbys, på Amfi Moa i Ålesund.

Hva er franchise? Franchising vil si at en person kan leie rettigheter til å drive et konsept, som Kvikk bar-konseptet til Echroll og Hagen. På den måten kan Kvikk bar utvide med flere utsalgssteder, hvor franchisetakeren får ansvaret for å drive utsalget. Kilde: Store norske leksidkon / franchisearkitekt.no

– Siden vi startet tilbake i 2008, har målet vært å tilby sunn fastfood til folk på farta. Det at vi legger om til franchisemodellen gjør at vi ser at det blir lettere å skalere på landsbasis, sier Hagen.

Nå gjør de som flere trønderske matkonsepter som Big Bite og Sabrura, for å nevne noen, og vil spre seg ut i hele landet. Til det får de blant annet hjelp fra nettopp tidligere daglig leder i Big Bite-kjeden, Robert Dahl.

– Vi var så heldige med å komme i dialog med Robert. Det er en trygget at det er masse kompetanse i Trondheim. Nå må vi gründere bruke kompetansen rundt oss og ta gode valg, sier Echroll.

– Trondheim er blitt litt en mat- og teknologiby, sier hun.

Nå er deres andre utsalgssted utenfor Trondheim klart – på kjøpesenteret CC Vest på Oslos beste vestkant.

Ingen planer om å bremse

I pandemiåret 2020 hadde kjøpesenteret 3,9 millioner besøkende, 2,5 milliarder i omsetning og en vekst på nesten 12 prosent, skriver Akersposten.

«Når det velges ut nye forretninger og konsepter, legges det vekt på kundenes synspunkter – hva som er savnet,» skriver kjøpesenteret på egne sider om hvem som får plass hos dem.

– Det er en bekreftelse på at konseptet vårt har noe unikt over seg. Det er et kompliment. For det er mange gode konsepter der ute, sier Hagen.

Og de har altså ingen planer om å stoppe her.

– Nå skal vi først finne den heldige franchistetakeren til utsalget på CC Vest, og så er det duket for flere lokasjoner i osloområdet. Det blir spennende å se hva vi får til av andre lokasjoner på Østlandet den neste tida, sier Echroll.

I mange år hadde Kvikk også utsalg på Trondheim Torg. Gründerne forteller at de nå vurderer en ny andre lokasjon i Trondheim.