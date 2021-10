Over 300 søkte jobb hos Thomas i høst: Dette gjorde Ingrid (20) og Ida (19) riktig

Høsten har tatt grep om både Trondheim og skole- og studiehverdagen. Storstipendet har kanskje utspilt sin rolle på nye pensumbøker, laptop og, eventuelt eller, drikkevarer.

Mange er på jakt etter deltidsjobb.

Les bemanningsbyråenes 10 beste tips til jobbsøking lenger ned i saken.

– Vi får inn i snitt 40 søknader i måneden. Da Covid slapp litt taket, så doblet det seg, sier Thomas Hammeren.

Han er restaurantsjef på Burger King (BK) Lade, og anslår å ha vurdert over 6000 søknader siden oppstarten der i 2012.

Han kan si noe om hva som skal til for dem uten mye arbeidserfaring for å lande seg en jobb.

– Mer fokus på person enn erfaring

Bare siden august har han vurdert rundt 300 søknader, fordelt på hans to BK-avdelinger på Lade og Stjørdal. I alt har Hammeren ansvaret for like over 100 ansatte, mange av dem studenter.

For Hammeren vet hva som skal til for å skille seg ut i en enorm søkerbunke.

– Bransjen vår fokuserer ofte mer på person enn erfaring. Da blir det ofte rift om jobbene, så for å skille seg ut bør du ha en søknad som beskriver deg som person, som forsterkes i intervjuet etterpå. Vær vågal og tør å fortelle om deg selv, sier Hammeren.

Derfor bør ikke søknadsteksten eller CV-en være for generisk – og i alle fall ikke ha for mye tekst som ikke er relevant.

– At CV-en spisses litt inn mot det man søker på, er en fordel. Når det kommer inn mange søknader, er det vanskelig å lese en CV på 3,5 sider i tillegg til søknadstekst. Det avsløres ganske fort om CV-en og søknaden er upersonlig, sier Hammeren.

– Slike søknader er ofte ikke adressert til oss heller. «Åpen søknad» er en overskrift jeg ikke er spesielt begeistret over. Det er greit å skrive «Elektroimportøren Lade» eller «Burger King Lade» og skrive et par-tre setninger som er rettet mot det du søker på, sier han.

Og om du kan vise til at du klarer å stå i en jobb over lengre tid, vektlegges det mer enn mange korte arbeidsforhold, sier Hammeren.

Og en siste måte å skille seg ut i søkerbunken på, er å levere søknaden personlig.

– Det er «highscore», sier Hammeren.

Dette sier bemanningsbyråene

Trd.by har spurt bemanningsbyråene Fremo og Manpower om deres beste tips til jobbsøkingen.

Hege Svendsen er daglig leder i Fremo bemanning og har bidratt til rådene som Trd.by har samlet sammen. Fra Manpower er det rekrutteringsansvarlig i Trondheim, Andreas Samuelsen Stensrud.

Her er rådene deres til når du søker:

Seks tips til jobbsøkingen Lag deg en god CV, kontakt bemanning- og rekrutteringsbyråer, legg CV-en i CV-baser, kartlegg ledige stillinger og fortell nettverket ditt at du er på utkikk etter jobb. Legg mye innsats i CV-en og søknaden. Det er det arbeidsgiver og bemanningsbyråer ser på når de ansetter. Tenk gjerne på CV-en som det stedet der du skal få frem kompetansen din, og søknaden som stedet der du kan vise din personlige egnethet og motivasjon for stillingen. En god CV er oversiktlig og ryddig. Skriv korrekt og husk personalia og kontaktinfo. List opp erfaring og utdannelse med det ferskeste du har gjort først. Ring gjerne referansene dine på forhånd og spør dem om deg selv. Det de forteller om deg, kan gjøre det lettere for deg å skryte av deg selv i søknaden og gjøre deg bevisst på hva du kan bli bedre på. En god søknad skal vise at du har forstått hvilken jobb du søker på og at du er motivert. Beskriv hvorfor du søker akkurat denne stillingen og hva du kan tilføre gjennom faglige og personlige egenskaper. Trekk gjerne frem noen punkter fra utlysningsteksten som passer deg.

– Ikke mist motet selv om du ikke blir kalt inn på jobbintervju. Det kan være mange søkere på en stilling, og du må bare fortsette å søke på stillinger du kan være kvalifisert til, sier Svendsen hos Fremo.

Og hvis du blir innkalt til intervju?

Her er rådene deres til det:

Fire tips til jobbintervjuet Vær forberedt. Google arbeidsgiveren og lær deg mest mulig om dem. Det gjør deg mindre nervøs og du virker mer «på». Har du hull i CV-en? Vær forberedt. Ofte har det en logisk forklaring og trenger ikke bety noe. Forbered egne spørsmål. Det viser at du har lyst på jobben og er forberedt. Det gjelder det å komme presis, se intervjueren(e) i øynene. Husk at intervjueren også er spent på om du er riktig person, så hvis du i tillegg klarer å bidra til hyggelig stemning under intervjuet, så er det utvilsomt et pluss.

To nyansatte: Vær forberedt på avslag

Hos Burger King er både Ingrid Geiger (20) og Ida Strømmen (19) nyansatt. Geiger er student, mens Strømmen har tatt seg et jobbår.

For dem er jobben på BK viktig både med tanke på å skaffe seg erfaring og selvsagt noen ekstra grunker.

De har selv noen råd.

– Jeg søkte på masse, og det var veldig mange avslag før jeg ble innkalt til intervju. Det er bare å stå på og søke. Det handler om å være tålmodig. Det er viktig, sier Geiger.

– Man må bare søke på alt man finner. Man har ikke råd til å velge og vrake så mye. Du kommer til å få avslag, sier Strømmen, som selv har ambisjoner om å ta master og bli siviløkonom en dag.

På utkikk etter deltidsjobb i Trondheim? Liv får vanligvis mellom 150 og 200 søknader Rift om deltidsstillinger er ikke noe nytt når høsten er her og studentene har funnet seg til rette i byen. Det har Liv Sneve Tomren fått erfare.

Da Strømmen søkte på BK-jobben, var derfor mulighet for ledererfaring som skiftleder et pluss.

– For meg handlet det mye om å vise at jeg var motivert og at jeg var interessert i mer enn bare å tjene penger. Ja, man skaffer seg en jobb for å få en inntekt, men jeg tror det er bra å vise at du har lyst til å utvikle deg og er interessert i å gjøre det bra, sier hun.