Restaurantsjef Marit (23) og Sebastian (20): - Vi er utrolig takknemlig for gjestene våre som har støttet oss

Forrige gang snakket vi med Ragne Annie Fossheim Solheim, som kombinerte full jobb og skrev masteroppgave med en nyfødt baby på armen.

Vi har også fått tips om to andre dyktige, unge jobbtalenter: Marit Søberg og Sebastian Westin Ingebrigtsen, som begge er fra Trondheim, og deler stillingen som restaurantsjef for populære Ladekaia.

Slik svarer Marit og Sebastian på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber dere, og hvilken stilling har dere?

- Vi jobber begge som restaurantsjefer på Ladekaia! Marit har hovedansvaret på dagtid, hvor hun tar imot bookinger, svarer på alle mulige henvendelser og planlegger arrangementer. Sebastian har hovedansvar på kveldstid og styrer showet på arrangementene vi har. Sammen drifter vi restauranten som har rundt 30 ansatte.

- I praksis har vi ansvar for alt av innkjøp, bemanning og den daglige driften, men også gjennomføringen av arrangementer som bursdager, julebord, konserter, quizkvelder og firmafester er en stor del av jobben. Selv etter flere sesonger er det like gøy å se den store kontrasten mellom kafédrift på dagtid og konserter med kjente artister på kveldstid.

Hvilken utdanning har dere?

- Jeg gikk på Entreprenørskapslinja hos Thora Storm videregående skole - noe som var kjempebra, sier Sebastian.

Marit startet derimot på lærerstudiet høsten 2020, men da hun fikk muligheten til å ta over som restaurantsjef, var det ikke et vanskelig valg for henne - og hun droppet ut:

- Nå går jeg et årsstudium i Personalledelse og kompetanseutvikling på Nord Universitet ved siden av jobb. Dette gjør jeg for å bli enda mer rusta i lederrollen!

Hvordan fikk dere jobben dere har i dag?

- Jeg startet å jobbe på Ladekaia i begynnelsen av 2019 hvor jeg jobbet som ryddehjelp. Etter noen måneder rykket jeg opp til servitør. Da vi åpnet for sesongen i april 2020 fikk jeg tilbud om å bli skiftleder. Og et år senere fikk jeg muligheten til å bli restaurantsjef, forklarer Sebastian.

Også Marit begynte hos Ladekaia samtidig som Sebastian, men da som servitør.

- Jeg hadde friår og tilbrakte mange timer på jobb. Det tok ikke lang tid før jeg forelska meg i jobben, så jeg gjorde alt jeg kunne for å bli god! Jeg ble etter hvert skiftleder sammen med Sebastian før vi ett år senere fikk muligheten til å ta over som restaurantsjefer sammen.

Hvorfor valgte dere denne bransjen?

- Det var egentlig litt tilfeldig at jeg havna i bransjen her. Jeg hadde noen venner som jobbet på Ladekaia som skrøt av det gode arbeidsmiljøet. Da bestemte jeg meg fort for å søke som servitør. Jeg er ei utadvendt dame som elsker å være rundt folk så jeg skjønte med en gang at servicebransjen var mitt sted i verden, svarer Marit.

For Sebastian startet det opprinnelig som en deltidsjobb ved siden av skolen.

- Jeg har trivdes kjempegodt fra første dag, og takket ja til alle vakter. Ledelsen ved Ladekaia er flinke til å vise oss tillit og å gi oss ansvar. Så for hver ny stilling har jeg lært utrolig mye praktisk erfaring som jeg er sikker på jeg får nytte av resten av livet.

Hva var deres aller første jobb, og hvor gammel var dere da?

- Min første ordentlige jobb var på Pizzabakeren, jeg var 16 år da jeg startet der, svarer Marit.

- Min aller første jobb hadde jeg en sommer da jeg var 14 år gammel. Det var hos Solbakken Barnehage. Der fikk jeg gjøre mye praktisk arbeid som å klippe gress, litt vasking og en god del malerarbeid, sier Sebastian.

Hva er den største tabben dere har gjort på jobb?

- Det var faktisk nå nylig da jeg skulle bestille egne gin & Tonic-glass. Jeg bestilte 50 stykker. Da glassene kom, innså jeg at de kom i en pakning av seks i hver boks. Vi hadde da fått 300 glass som ikke hadde annet bruksområde enn GT. Heldigvis var leverandøren grei og tok de i retur.

For Marit sin del, er det derimot en pinlig hendelse som skiller seg ut:

- Det var en gang jeg skulle servere vår berømte kjøttsuppe hos en på et bord hvor min daværende sjef og hans kompisgjeng satt. Jeg presterte å miste hele suppa i fanget på en av gutta. Sjefen min bare rista oppgitt på hodet. Jeg tror jeg aldri har vært så flau i hele mitt liv haha!

Hva er det som inspirerer dere i arbeidshverdagen?

- Det er ingen tvil om at det som inspirerer oss aller mest er hyggelige tilbakemeldinger fra gjestene våre. Ingenting er bedre enn fornøyde gjester. Vi gjør alt vi kan for at enhver person som er innom oss får en bra opplevelse. I tillegg er vi utrolig takknemlig for det unike arbeidsmiljøet vi har. Vi er heldig som jobber med så flinke folk!

Hva er det morsomste dere har opplevd i jobbsammenheng?

- For oss er det vanskelig å finne en spesifikk hendelse. Vi som jobber sammen på Ladekaia er som en liten familie, og vi opplever at enhver dag på jobb er like gøy. Noe av det aller morsomste er egentlig hver gang vi har fullt hus og det «koker» og hele Ladekaia-gjengen er i flytsonen. Følelsen av at hele teamet leverer er helt vanvittig tilfredsstillende!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Vi er begge enige i at vi føler vi må levere mer enn forventet. I dagens samfunn er det en forventing at du i det minste har en bachelorgrad og en god del år med jobberfaring for å kunne skaffe deg fast jobb. Derfor er vi så glade for at vår arbeidsgiver satser på oss og unge. Fordelen med å gi unge mennesker en sjanse er at vi er uredde og klare for å stå på hele dagen!

Hva er deres beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Det viktigste tipset vi kan gi er at du må yte ditt beste hver eneste dag. Vær blid, positiv, raus og en lagspiller. Det er også viktig å ta nye utfordringer når sjansen byr seg. Det er ingen tvil om at vi har lært mest de gangene vi har vært utenfor komfortsonen.

Hvordan har korona påvirket deres arbeidshverdag?

- Det er ingen tvil om at vi og restauranten ble påvirket av korona. Vi måtte gjøre endringer både på inne- og uteserveringen for å tilpasse de ulike restriksjonene og vi fant løsninger på hvordan vi kunne utføre take away. Vi har vært så heldige at vi har kunnet hatt åpen restaurant hele veien. Noe som vi absolutt ikke har tatt for gitt og vi er utrolig takknemlig for gjestene våre som har støttet oss gjennom hele pandemien.

Hvor er dere om ti år?

- Ahh, det er vanskelig å si hvor jeg er om ti år. Alt jeg vet er at jeg gleder meg til å være med videre på utviklingen til Ladekaia. Vi som restaurant er bare i startfasen, jeg er veldig spent på å se hvor mye som skjer i årene fremover, svarer Marit.

- Jeg har mange ambisjoner om hva jeg vil gjøre, så hva de ti neste årene bringer vet jeg ikke helt. Når det kommer til Ladekaia håper jeg at det er like mye kulturhus med scener som restaurant. Utenfor er det bygd en molo med flytebrygge. AtB drifter en rutebåt som går fra Ila, innom sentrum, til Ladekaia og videre til Grilstad. Hvis vi får til alt dette så blir det vanskelig å ikke fortsette å jobbe her!