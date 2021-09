Fortsatt digital undervisning for mange studenter

Enmetersregelen forsvant fra skolene i august, og landet ble formelt gjenåpnet lørdag. Men for mange studenter merkes ikke lettelsene i skolehverdagen.

Flere studiesteder Aftenposten har vært i kontakt med, fortsetter med digital undervisning. Flere universiteter opplyser at den planlagte digitale undervisningen fortsetter ut året.

Inntekt gjennom jobb står for økende del av studenters inntekter I 2019 tjente norske studenter i snitt 9 950 i måneden fra betalt arbeid, noe som utgjør 53 prosent av de samlede inntektene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), som i sommer ba universitetene og høgskolene om å planlegge for mer fysisk undervisning, sier til avisen at han har en forventning om at man allerede denne høsten vurderer om man kan gjøre om det som er digitalt til enda mer fysisk undervisning.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) opplyses det at de gjør hva de kan for å få til mest mulig fysisk undervisning.

– Det som er problematisk, er å få romfordelingen til å gå opp, særlig for forelesninger med mange studenter, forteller Vibeke Moe, professor og utdanningsleder ved UiO.

– Nå skal vi se på det enda en runde til, også for de store forelesningene. Vi vil forsøke å legge om så vi kan gå tilbake til helt normal drift i vårsemesteret.