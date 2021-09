Jeffter satser stort i Midtbyen: – Dette blir sannsynligvis en av Norges største

I januar er det 5-årsjubileum for Edge Barbershop i Carl Johans gate i Trondheim. Den opprinnelig hiphop-inspirerte salongen har vokst, og trekkplaster som biljardbord og Playstation er måttet bli byttet ut med flere salongstoler.

Nå har eier og daglig leder Jeffter Kwaah (31) konkludert med at 90 kvadratmeter er for lite.

Han forteller om 700-800 behandlinger i måneden.

Nå flytter de, men ikke langt. Vegg-i-vegg ligger det nye lokalet som måler hele 268 kvadratmeter – tregangen så stort som lokalet de har i dag.

– Som vi kjenner bransjen, og hører fra leverandører og selgere, så blir dette mest sannsynligvis Norges største barbershop – i alle fall en av Norges største, sier Kwaah.

Og Edge skal bli mer enn kun en barbershop når de flytter inn i det nye lokalet.

– Vi tenkte: Hva gjør vi nå? Hva er det neste steget for oss i denne bransjen? Da tenkte vi større, bedre og mer, sier Kwaah.

– Mange kvinner innom

For i det nye lokalet rigger de plass til sitt eget kafékonsept, Edge Coffee Lounge.

– Den nye kaffeloungen vil bli en fin avslappende arena for alle som kommer innom, samtidig som det blir et hyggelig sted å kunne vente på sin behandling, sier Kwaah.

I tillegg vil det bli en butikkdel, en såkalt «grooming store», med hår-, skjegg- og hygieneprodukter for menn, forteller han.

Det er i år også 10-årsjubileum for Edge, som startet opp i Oslo og fikk mye publisitet da de fikk flere kjendiser på kundelista.

Edge teller i dag totalt fire salonger. Søskenbarnet Isaac Boadi driver tre av dem, to i Oslo og en i Lillestrøm.

Salongen i Lillestrøm rakk å starte kafékonseptet like før pandemien tok landet.

– Nå har det begynt å ta av. Vi ser også at mange kvinner er innom og bruker kaffedelen i Lillestrøm. Selv om vi er en herresalong, er det viktig at vi gjør noe som får alle til å føle seg velkommen, sier Kwaah.

Fra Ghanas U20-lag til salong

Ideen kommer egentlig fra lenger ned på kontinentet. Der er nemlig alkoholservering ikke uvanlig hos en barbershop, forteller Kwaah.

– Det har fra gammelt av vært en mannebutikk, men vi ønsker å være for alle – uansett om du bare vil ha en kaffe, skal klippe deg eller vil ha deg en donut, sier han.

– Så da passer kafé mye bedre, sier Kwaah.

31-åringen har en mangfoldig bakgrunn, som tidligere fotballspiller på det ghanesiske U20-landslaget, som modell i utlandet og som rørlegger i Trondheim.

Skader på fotballbanen satte dessverre en stopper for både fotball- og etter hvert rørleggerkarrieren. Samtidig tok Edge mer og mer over for Kwaah.

– Skal man satse alt så kan man ikke ha for mange baller i lufta. Og jeg må jo si at denne satsingen har gått over all forventning, og jeg angrer ikke et sekund, sier Kwaah.

Og Kwaah håper å kunne ønske velkommen til det nye lokalet i god tid før 5-årsjubileet i januar.

– Vi håper på åpning i november, sier han.