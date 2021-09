Studentersamfundet skal bygge ut på baksida av dagens røde og runde bygg.

Adresseavisen skrev om tegningene til nybygget da de ble offentliggjort i april.

Tilbygget skal settes opp på Fengselstomta, og under samfundsmøtet lørdag ble byggestart offisielt vedtatt av medlemmene i Studentersamfundet.

– Det er stort. Vi ikke hatt noen vedtak av denne størrelsen siden krigen, sier Samfundet-leder Fredrik Engelschiøn Akre til Trd.by.

Studentavisen Under dusken omtalte saken først.

– Kun ett eller to vedtak som dette på 100 år

Tilbygget, som foreløpig bærer navnet «Nybygg», er tenkt bygd i teglstein der vinduer er erstattet med hull i veggen med den velkjente logoen. I skillet mellom gammelt og nytt tenker arkitektene seg en glasskorridor.

Bygget skal blant annet romme nye konsertscener, en blackbox, serveringslokaler og arbeidslokaler.

– Samfundet kan framstå lukket og vanskelig å finne fram i. Nybygget skal være åpent, mer inkluderende og lett å komme inn i, ikke minst for nye studenter i Trondheim, sa daværende Samfundet-leder Karen Mjør til Adresseavisen i april.

Lørdag ble det gitt 309 stemmer for byggestart – mot åtte som var imot, og seks blanke.

– Jeg er utrolig glad for at vi har kommet så langt som vi har, og at dette er kommet igjennom. Vi har kun hatt ett eller to vedtak som dette på 100 år. Det er helt fantastisk, sier den nye Samfundet-lederen, Akre.

Han setter lørdagens vedtak opp mot stiftelsen av organisasjonen i 1910, da Studentersamfundet sto ferdig i 1929 og da studentene i 1945 igjen kunne innta bygningen etter at tyskerne tok bygget under andre verdenskrig.

– Noen ting ute av vår kontroll

Vedtaket som ble godkjent, heter: Samfundsmøtet godkjenner byggestart for et nybygg på Fengselstomta med en samlet kostnadsramme på 200 mill.

Det betyr nå at Samfundet vil finne og kunne inngå avtale med en entreprenør så lenge totalsummen er innenfor 200 millioner kroner. Hvis de ikke greier det, må de tilbake til Storsalen for å få til et nytt vedtak.

– Alt dette er medlemmenes penger, vi er en medlemsstyrt organisasjon. Det er veldig viktig at det har forankring i medlemsmassen, sier Akre.

Målet er at tilbygget skal stå ferdig til Uka-23. Det håper de fortsatt at de skal få til – selv om Akre er åpen om at byggestarten ser ut til å kunne bli forsinket fra november til januar.

Noe av årsaken til det, er materialtørken som råder som følge av pandemien, sier Akre.

– Vi har noen ting som er ute av vår kontroll. Det må vi bare være ærlige på, sier han.

21. oktober vil uansett den første byggesteinen bli lagt ned, med kronprinsen til stede, forteller Akre.