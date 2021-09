Da Espen vant 5 millioner kroner, ble han først skuffet: – Der og da er det litt «f*ck»

Klokka er 16.19, og det er kun et par timer siden han sto opp.

Slik har hverdagen vært for Espen Uhlen Jørstad (33), som i flere uker har satset store penger i de sene nattetimer. Onsdag ble en periode på fem-seks intensive uker i World Series of Poker avsluttet.

– Jeg har lagt meg seks om natta og våknet to om dagen, sier Espen Uhlen Jørstad på telefon fra London.

Det betalte seg fredag forrige uke, under hovedturneringen.

Da kunne trønderen sope inn hele 5,2 millioner kroner etter at han kom seg helt til finalebordet i turneringen som omtales som poker-VM.

Nettstedet Poker.no omtalte bragden først. Jørstad er den andre nordmannen til å ta seg helt til finalebordet i WSOP Main Event Online Championship – eller poker-VM.

Blir verken Rolex eller Ferrari

Av over 4000 deltagere som deltok i Main Event, endte Jørstad på sjetteplass. Umiddelbart satt han med en følelse av å være skuffet, forteller han.

Over 20 millioner kroner lå i førstepremiepotten.

– Der og da, akkurat da jeg røk ut, så er det litt «fuck». Det er årets største turnering. Du begynner å se at det faktisk er mulig å vinne, sier Jørstad, før han legger til:

– Men ja, kjempefornøyd uansett.

Jørstad holder base i London, i et eget pokerkollektiv. VM ble holdt i to varianter i år, en fysisk i Las Vegas i USA og en digital, som var den Jørstad deltok i.

I fjor skrev Trd.by om da han sikret Norge en pokertittel i World Poker Tour i august. Da vant steinkjerbyggen «bare» 1,8 millioner kroner.

Flytter land

Den nye pengepremien, som er mer enn en dobling, vil ikke forandre stort på livet hans, skal vi tro 33-åringen.

– Hva skal jeg si? Det blir verken Rolex eller Ferrari. Jeg vil fortsette som jeg gjør, og investere pengene. Målet er å sette meg selv opp for resten av livet, og være finansielt uavhengig. Det er målet, sier han.

Nå bærer det hjem til Trøndelag noen uker. Etter det planlegger pokerkollektivet han er en del av, å flytte til varmere strøk.

– Da går snuten enten mot Mexico og Las Vegas eller Thailand og Bali. Det er bare for å ha litt bedre klima og bo billigere. Vi har bodd ganske dyrt i London for å bo under nedstengning. Det føles litt bortkasta, sier Jørstad.

– Jeg vil fortsatt å ha fokus på poker, men ikke like intenst som de siste to årene.

Feiret med whiskey og sigar

På spørsmål om han feiret 5,2 millioner kroner på samme måte som da han vant 1,8 millioner kroner i fjor – med sigar og whiskey i hagen, ler han før han svarer:

– Mesteparten av tiden min går enten ut på å spille poker eller studere poker. «Lockdown» under koronaen har gitt meg en gylden mulighet til å «no-life». Jeg holder meg i form, spiser sunt, og det er minimalt med alkoholinntak og alt som er artig.

– Hvordan feiret dere i år da?

– Det var i samme stil egentlig, sier han og ler.

Jørstad har Twitch-kanalen Overbetexpress sammen med pokerkollegene og samboerne Jonas Gjelstad og Benjamin Voreland. Den skal de fortsette med også når de flytter.

– Vi er en gjeng som spiller alle de høyeste kursene på nett. Vi vil vise litt «behind the scenes» og vise hvordan det er å komme seg til toppen, sier Jørstad.