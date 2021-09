Kan man «bruke opp» vinterjakka for tidlig?

Enten du vil det eller ikke – det er blitt høst i Trondheim. Det er blitt kjøligere, og regnet er aldri langt unna. Høsten er fort hustrige greier.

Og jeg har faktisk valgt å være så råtass i år at jeg har dratt frem ei dunjakke. Greit, det er en relativt tynn dunjakke, men normalt ville jeg ventet til det i alle fall lå et tynt snølag på bakken.

Gjør jeg noe rart?

Jeg måtte sjekke.

Spørsmålet i tittelen er selvsagt stilt i forumet til Kvinneguiden. Der svarer flere at det faktisk er litt rart.

«Jeg synes det ser veldig rart ut med stor, tykk vinterjakke i september, og jeg bor i en kald by. Lurer alltid på hva sånne folk går i når det blir vinter!» skriver forumbruker «peppermynte».

Huff da, jeg må ut på gata og spørre folk selv.

– Da svetter du

– Når er det greit å dra frem vinterjakka? spør jeg.

– Når det bikker under fem varmegrader, men det er sikkert greit før også om man fryser, sier medisinstudent Magnus Myhre Berg.

Okei, vi er et lite stykke unna fem varmegrader – heldigvis. Svaret er dessverre ikke klart nok for meg. Jeg prøver et par til.

Jeg treffer på Estela Davadi og Jonas Relling, der førstnevnte bryter ut:

– Åja, nei, ikke før i desember … sier hun, før hun tenker seg om:

– … eller januar? Det er jo egentlig ikke så kaldt i desember. Jeg vet ikke, ler hun.

– Jeg tenker når gradestokken begynner å gå under null. Da kan du begynne å dra den frem, sier Relling.

– Hva skjer om du drar den frem tidligere? spør jeg.

– Nei, da svetter du, sier de nesten i kor.

Ikke noe hokuspokus

Svetter? Ja, søren, jeg gjør jo kanskje det. Problemet er jo at det de siste ukene er blitt så mye kaldere på morgningen når jeg drar på jobb.

Nei, dette må jeg ta med en ekspert. Jeg ringer forsker Øystein Wiggen i Sintef.

Han kan alt om kroppstemperatur og hvordan man kler seg best mulig.

– Det er ikke mer hokuspokus enn at du kanskje har på deg en litt tykkere jakke når du sykler til jobb. Og om du har en sekk på ryggen, som gjør at du kan lette litt på tøyet, og åpne og lufte når du sykler hjemover, så har du mulighet til å regulere best mulig, sier han.

Greit, dette virker jo lovende. Hva med det viktigste spørsmålet her: Når er det greit å begynne å bruke dunjakka?

– Når det blir kaldt. Rettere sagt, når du føler at du har behov for en tykk jakke. Du kan ha bare noen få grader i september. Og det kan du fint ha i januar også. Du må ikke se på kalenderen, men på gradestokken, sier Wiggen.

Lik effekt uansett

Men kan man bruke opp vinterjakka? Altså, kan kroppen bli vant til at du bruker en varm vinterjakke i 7-8 varmegrader – og så mister den effekt når kuldegradene kommer?

Kan jeg måtte ende opp med å måtte ta på meg lag på lag med klær i januar for å bøte for at jeg valgte å være ekstra varm i september?

Nei, sier forskeren.

Det rekker ikke kroppen, sier Wiggen. For vi er rett og slett så ofte innendørs hvor det uansett er varmt, fortsetter han.

Effekten av vinterjakka er kun påvirket av ytre omstendigheter.

– Hvis du fortsatt er kald når det kryper ned mot 15-20 minus, må du bare ha på deg mer klær eller være mer fysisk aktiv for å holde varmeproduksjon i kroppen oppe, sier Wiggen.

– Skal du sitte i ro, må du ha på deg mer klær og isolere hele kroppen. Husk stillongs og ei varm bukse hvis du skal være i ro. Gode sko. Det handler om å beskytte hele kroppen, sier han.